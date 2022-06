NISU HTELI DA SE DRUŽE SA MNOM JER PEVAM NARODNJAKE! Mlada Zvezda Granda o vršnjačkom NASILJU - "Sabotirali su me"

Zorana Mićanović proslavila se učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", a sada je otkrila da je bila žrtva vršanjačkog nasilja zbog toga što se bavi pevanjem.

Izvor: Instagram/zorana_micanovic_official

Pevačica Zorana Mićanović se u pomenutom muzičkom takmičenju pojavila kada je imala nepunih 16 godina i zbog nje je Saša Popović prekršio pravila. Danas još uvek nije punoletna ima 17 godina, a njena karijera krenula je uzlazim putem nakon što je objavila pesmu "Sikter".

Zorana je otkrila da je trpela vršnjačko nasilje u školi zbog toga što je pevačica.

"Sa decom sam imala probleme. Nisu htela da se druže sa mnom zato što pevam narodnu muziku i zato što se uopšte bavim pevanjem. Govorili su mi da ću biti kafanska pevačica. Nikad nisam imala podršku od svojih drugara, ali posle nekog vremena, naročito posle pesme 'Sikter', svi mi prilaze i pitaju da se slikaju sa mnom i da se družimo. Sad shvataju da su pogrešili", otkrila je pevačica za Kurir i objasnila na koji način su je vršnjaci maltretirali:

"Niko me nije vređao, ali su me sabotirali. Dešavalo mi se da odem na tezgu, a isključe mi mikrofon. Sad se to ne dešava. Ne radim tezge na tom nivou, nego imam iza sebe 'Grand', koji mi ugovara nastupe. Zaštićena sam".

Za Zoranu kažu da je "nova kraljica bakšiša", ali ona nije želela da otkrije koliko para joj publika da na nastupu.

"Drago mi je što me tako zovu, jer to znači da me narod voli. A to koliko sam najviše uzela zadržala bih za sebe", zaključila je pevačica koja je nedavno istakla da je "novac u kafani krvavo zarađen".

