"SKUPIM POKLONIMA LIJEČE TUGU, JER NIKAD NEĆE BITI PRVE!" Jovana Jeremić razvezala jezik o Maji i Peci!

Jovana Jeremić je stala na stranu Aleksandre Subotić, a ponašanjem Maje Marinković je zgrožena.

Izvor: Instagram/printscreen/sandrasuboticss/kurir tv/printscreen

Starleta Maja Marinković zastupljena je u medijima već danima zbog toga što je preotela muža nekadašnjoj bliskoj prijateljici Aleksandri Subotić, a svoj stav na ovu ljubavnu aferu iznjela je i voditeljka Jovana Jeremić.

"Smatram da je to nemoralan čin. Maja Marinković je pala u mojim očima. Kakva god da je bila Sandrina prošlost, ne može se porediti sa ovim što se desilo sad. Maja i Sandra su bile jako bliske, čuvala joj je dijete, znala sve njene tajne. Ono što se pisalo o Sandri i ocu njenog prvog djeteta, vezi koju je navodno imao s njenom majkom, to ne želim da komentarišem, ne postoje dokazi za to. Imam nekoliko pravila u životu, ne varam partnera, nikom nisam ljubavnica i nikada ne bih drugarici preotela partnera. To su zabranjeni muškarci za mene. Maja je meni draga, ali ne mogu opravdati njen postupak. Taj potez je po mom mišljenju nemoralan", rekla je Jovana i otkrila šta misli od Aleksandri.

"Aleksandra nije uradila ništa loše, ona samo sebi može da naškodi. Nju ne očekuje loša sudbina. Znam je dugo, lijepa je, ima uspješnu rijaliti karijeru, svi su preko njene grbače napravili svoj uspjeh u rijalitiju. Ona je porodična žena, ne smatram je starletom, potreban joj je jak muškarac.Ona je jedina zvijezda od svih njih, oni su prikupili njeno parče slave. Ima dvoje djece, treba joj neko ko će joj biti uz nju", izjavila je Jovana i nastavila sa komentarisanjem nekadašnjeg prijateljstva Maje i Aleksandre.

Izvor: TV Pink / screenshot

"To je bilo lažno prijateljstvo, Aleksandra nije dobro procjenila nju kao osobu. Nemam riječi, ne može ljubav biti uspješna ukoliko se gradila na suzama druge osobe. Zato sam rekla da nikada ne bih bila ljubavnica, ne dobijamo ništa dok neka žena plače za svojim mužem, a neko uživa s njim i ne može da izađe među ljude. Te žene su ljubavnice zbog skupih poklona, lažu sebe, svoju frustraciju liječe kupovinom skupih automobila i prstenja, tako prikrivaju tugu, jer nikada neće biti prve. U ljudskoj prirodi je da imate partnera koji će uvijek biti s vama i koji će vas gledati kao kraljicu", poručila je Jovana Jeremić u rubrici "Jeremićeva to voli vruće".

Pogledajte fotografije nekadašnjih prijateljica!

A ovako je Aleksandra Subotić izgledala u srećnom braku s Pecom, s kojim ima sina: