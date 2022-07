NAJBOLJI PRIJATELJ ISPRIČAO SVE ŠTO ZNA O PREVARI: Elena mu je svašta radila iza leđa, a Fran je ćutao dok je mogao!

Prevara koju niko nije očekivao i detalji raspada veze Elene Kitić i Frana Pujasa.

Elena Kitić je ovih dana u centru pažnje zbog toga što je varala Frana Pujasa dok je on bio u Zadruzi, što je i on potvrdio. Navodno ga je varala s reperom Mihailom Miksom Vujićem, bivšim dečkom njene drugarice.

Na ovu temu se oglasio i Franov najbliži prijatelj Marko Đedović te prokomentarisao trenutna dešavanja.

"To što je ona uradila nije fer prema njemu. Nije sačekala da izađe iz rijalitija i rješi s njim to što ima. Prije nego što je ušao u Zadrugu, njegove stvari su bile kod nje u stanu, do momenta kada nije odlučila da po svemu sudeci uđe u drugu vezu i izbaci ih u neki iznajmljeni stan. Mogla je da rješi sve to na normalan način, ovim gestom pokazala je svoj nemoral. Njena bliska osoba rekla je Franu nakon izlaska kako stvari zapravo stoje, njegova dobra volja je bila da o tome ćuti, dok stvari nisu izmakle kontroli. U medijima su se njeni roditelji Mile i Marta grčevito borili preventivno, da operu situaciju koju je stvorila Elena, jer sam čuo da su se oglašavali kako je tek sad ušla u tu vezu (ako ne griješim), ali ovo se oprati ne može", smatra Đedović.

"Fran i Elena imali su u planu da putuju u Dominikansku Republiku nakon njegovog izlaska, ali se plan izjalovio, jer se on putem baraža vratio u rijaliti. Ona je u tom momentu imala vremena da se izjasni i okonča vezu, ukoliko je to istinski željela. Izabrala je da laže i radi iza leđa. Ova saga me jako podsjeća na sagu Subotići, Marinkovići i Peca", dodao je, pa prokomentarisao i šta zna o spekulacijama o Eleni i Vojažu.

"Jedino što znam, to je da je govorila kako on želi da snime pjesmu. Fran s tim nije imao nikakav problem, podržao bi je kada bi do toga došlo. Ona je prva potenciralu tu priču i ljudima govorila da Vojaž gaji simpatije prema njoj. Fran je prema Eleni uvijek bio maksimalno fer, trudio se da joj udovolji i razumije njen posao, njoj očigledno to nije bilo dovoljno. Fran je nakon svega jedino ljut na sebe, ne krivi treću osobu, a ni nju. Dopustio je da posveti vrijeme i sebe nekom ko to nije žaslužio. O njoj ne želi da priča loše, to govori o njemu, kakav je čovjek, a ona svojim postupcima dovoljno priča o sebi. Najbizarnije mi je njeno druženje s bivšom djevojkom sadašnjeg dečka, to govori mnogo toga", zaključio je bivši zadrugar.

