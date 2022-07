Rada Manojlović pala je s bine na beton na nastupu u Vrnjačkoj Banji i raskrvarila oba kolena, ali srećom nije ništa polomila.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Rada Manojlović doživela je peh na nastupu, ali to je nije omelo da se vrati na binu i otpjeva pesmu do kraja. Nakon nastupa intervenisala je ekipa Hitne pomoći, te su joj obe koljena u zavojima.

Ona je ranije istakla da je za sve "kriva" duga haljina, a sada kaže da nikako ne trpi bol i da joj je prag bola ravan nuli. Nekoliko dana nakon povrede, Rada je nastavila da nastupa, pa se tako na bini pojavila u mini haljini, patikama i koljenima u zavojima.

"Dobro sam, još uvijek je to jako svježe, ali sam bila kod jednog fenomenalnog doktora i psihički me je opustio. Rekao mi je da se ponašam normalno jer nisam ništa slomila, to je ono najvažnije. Bog me čuva, kad već nemam pameti imam sreće. Ono je bio čist beton, a ja glumim kaskadera na bini. Ljudi su sa manjih visina padali i pucale su im čašice i svašta nešto, a ja sam prošla bez ušivanja", rekla je Rada i istakla da se sada boji svakog pokreta.

Vidi opis ŠTETA OVAKVIH NOGU! PLAŠIM SE DA SAVIJEM KOLJENA! Rada Manojlović u zavojima nakon STRAVIČNOG pada - "Ne spavam noćima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/radamanojlovic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Twitter/radamanojlovic_ Br. slika: 8 8 / 8

"Možda bih i mogla da savijem koljena, ali ja se sada plašim, ali su stvarno oderotine, šteta ovakvih nogu".

Na pitanje da li je planirala da otkaže nastupe zbog povreda, kaže da je bilo i misli o tome, ali da je ipak odlučila da nastavi sa poslom.

"Ne spavam tri noći, pod stresom sam. Navikla sam da igram i znate kako izgledaju moji nastupi i nemam pojma kako ću dalje da nastupam. Ne znam kako to da izvedem, da li ću od adrenalina ponovo da skočim i da se ponovo povredim. Inače mrzim bol, prag tolerancije mi je nula. Nisam smotana i nisam se nikad udarila, ovo je prvi put", rekla je Rada.

Pogledajte trenutak kada je Rada pala s bine: