HOROR ISPOVEST RIJALITI ZVEZDE POSLE PAKLA U TURSKOJ: Morala sam da POLOMIM sebi ruku, pobegla sam krvava i ZAVRIŠTALA

Rijaliti zvezda morala da polomi sebi ruku da bi se izvukla iz olupine automobila u kojoj je njen dečko ležao mrtav.

Izvor: Instagram/screenshot/yazminoukhellou

Rijaliti zvezde Jazmin Oukhelo i Džejk Meklin doživeli su jezivu saobraćajnu nesreću u Turskoj. Džejk je, nažalost, umro od zadobijenih povreda dok je Jazmin sada opisala pakao koji je preživela.

Rijaliti zvezde iz šoua "The only way is Essex" nedavno su raskinule, ali je Jazmin došla u Tursku gde je Džejk bio na letovanju kako bi se pomirili. Sve je išlo kako treba dok nisu seli u automobil i krenuli iz Bodruma u večernjim časovima. Auto se survao u provaliju, a Džejk je još uvek davao znake života kada se Jazmin osvestila.

"Bila sam potpuno krvava, jedna ruka mi je bila zaglavljena. Pomislila sam, mogu ovde da ležim i iskrvarim na smrt, ili da polomim sebi ruku i probam da nas izvučem", ispričala je ona za "San". Jazmin je prelomila kost, i nije ni znala da je pocepala i arteriju dok nije stigla u bolnicu. Sva krvava se popela do puta i počela da vrišti, i čovek koji se zatekao tu šetajući psa je pozvao Hitnu pomoć. Džejk, nažalost, više nije davao znake života kada je pomoć stigla.

"Držala sam desnu ruku levom, mislila sam da će otpasti. Bila sam sigurna da je on još uvek živ", ispričala je ona.

Britanski mediji prenose i da će Jazmin morati da odgovori na više pitanja u policiji oko uzroka nesreće, jer se par navodno svađao u trenutku kada je "mercedes" u kom su bili sleteo s puta.

