JOVANA JEREMIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK! Predstavila novog dečka i slikom iznenadila - "Dokazala sam da je sve moguće"

Voditeljka Jovana Jeremić iznenadila je fanove slikom s trudničkim stomakom, a oni su bilu oduševljeni i porukom pored slike.

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Jutarnjeg programa Jovana Jeremić često privlači pažnju javnosti, a na njene komentare i postupke rijetko ko ostaje imun. Ima onih koji nisu njeni veliki fanovi, ali je daleko više onih koji voditeljku obožavaju!

Jovana je nakon slika s odmora u brutalnim bikinijima, sve iznenadila kada je objavila sliku u podmakloj trudnoći.

Iako je nedavno pokazala novog dečka, Jovana ipak još uvijek nije opet u drugom stanju. Ona se samo podsjetila trudnoće s ćerkicom Leom, te pokazala kako je fenomenalno izgledala u osmom mjesecu, te porukom pored fotke sve ostavila bez teksta.

"8. mjesec, iznijela sam Leu kao da nisam bila trudna! Radila do poslednjeg dana, najviše u životu se slikala za magazine, pjevala, igrala i izlazila. Trenirala pilates do 6.mjeseca. Držala trudničku dijetu i iz porodilista izašla sa dva kg manje nego kad sam bila djevojka, 52kg! U trudnoći sam dobila 9kg! Idealno! Srušila babske price i tješenja neodgovornih trudnica prema sebi, koje jedu za troje, bez potrebe, pa posle upadaju u depresije i za to okrivljuju muškarce", napisala je voditeljka i dodala:

"Rodila Leu Jeremic 56cm, 3.350kg tešku, zdravu bebu i, bogme, sada već preintelegentnu djevojcicu koja ima ličnost i koja je od malena uvijek radila kako ono što želi, a ne kako joj okolina nameće da je red (to je na majku, mada mama uvijek balansira, a Lea tjera svoje). Dakle, na ličnom primjeru sam pokazala i dokazala da je sve moguće kad želiš".

