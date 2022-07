IZVADIO BRILIJANTSKI PRSTEN, ONA MU GA BACILA U LICE! Saša Popović bio je LUD za pevačicom, ali ga je ODBILA!

Saša Popović je više od 20 godina u srećnom braku sa Suzanom Jovanović sa kojom ima ćerku Aleksandru, a o njegovom ljubavnom životu pre ženidbe malo toga se zna.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pre nego što se zakleo na večnu ljubav Suzani, Saša Popović bio je ludo zaljubljen u njenu koleginicu Zlatu Petrović.

Jednom prilikom kada je govorila za domaće medije, Zlata je ispričala da je 1989. godine Popović spremio dijamantski prsten i pitao je da se uda za njega.

"Sale me je mnogo voleo, patio je dugo za mnom kad smo raskinuli... Zaprosio me je za rođendan. Izvadio je brilijantski prsten pred gostima, a ja sam se prepala i bacila mu ga u lice. Popović je savršen muškarac, ali me je zaprosio u pogrešno vreme. Bila sam mlada, imala sam 27 godina, a dve godine ranije sam se razvela od Hasana Dudića", ispričala je pevačica.

Pogledajte kako su izgledali zajedno:

Ipak nakon raskida oni su ostali u odličnim odnosima.

"Toliko se zaljubio u mene da nijedan dan nije mogao da prođe, a da se mi ne vidimo. Bio je divan, posvećen, pažljiv. Drago mi je što smo i danas veliki prijatelji. Mnogo volim i cenim njegovu suprugu, a Sale je veliki profesionalac i najbolji čovek na svetu", rekla je Zlata ranije za medije.

Zlata je je u dobrim odnosima i sa Sašinom suprugom, Suzanom Jovanović koja je upravo na njenoj svadbi uhvatila bidermajer i kasnije se udala za Popovića.