LUKS VILA NA BEŽANIJSKOJ KOSI, A U DVORIŠTU MAJMUN: Suzana o rođendanskom poklonu od muža - "Izbacuj ovo čudo napolje!"

Pevačica Suzana Jovanović ispričala sve o kućnom ljubimcu kojeg je dobila na poklon od supruga

Izvor: Instagram/suzanapopovic69/printscreen

Supruga Saše Popovića Suzana Jovanović, otkrila je da je najveći šok doživela kada joj je muž na poklon doneo majmuna.

"Doneo mi je majmuna u kuću. To je bio rođendanski poklon. Na kraju je završio u zoološkom vrtu jer se on i ja nikako nismo slagali. To je dokaz koliko je Saša lud", rekla je Suzana i opisala jedan događaj s ljubimcem.

"Nikada neću zaboraviti. Jednog dana imala sam zavezan rep. Prišla sam da mu dam hranu. Obožavao je da jede jabuke i crni luk kad mu presečete na pola. Držali smo ga u bašti, imali smo veliki, stakleni kavez. Meni ispadne ta hrana i ja sam mu malo bliže prišla da dohvatim to što je ispalo da mu dam, i on je mene tad uhvatio za kosu i počeo da me drma i čupa. Ja kažem 'Sale, izbacuj ovo čudo napolje, molim te'. Poklonili smo ga zoo vrtu, ne znam šta je sada s njim".

