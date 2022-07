MAJA MARINKOVIĆ PRIZNALA DA JE U VEZI S PECOM! Oglasila se iz Crne Gore posle vrelog snimka s jahte - sad je i ZVANIČNO!

Maja Marinković progovorila i priznala da je u vezi s Aleksandrinim mužem.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Maja Marinković je preotela muža bivšoj drugarici Aleksandri Subotić s kojom je do ovog skandala bila veoma bliska, a sada je potvrdila sve navode i ozvaničila vezu.

Trenutno uživa u Crnoj Gori s Predragom Pecom Raspopovićem, dok Aleksandra s djecom tuguje u Novom Sadu i ne osjeća se dobro, kako prenose mediji.

Maja je objavila snimak s luksuzne jahte i pokazala obline, ali i gdje uživa s Pecom, a pošto su mnogi njenu objavu protumačili kao provokaciju upućenu Aleksandri, oglasila se na tu temu i sve priznala.

"Sa Takijem je sve ok, prihvatio je to. Hoću da se ogradim od toga da bilo koga provociram, i da sam izjavila da neko treba da ide iz stana. To nije istina i u to ko će i gdje da živi ne ulazim. Peca i ja jesmo zajedno, ali ne provociram nikoga, već živim svoj život", izjavila je za "Alo!".

Pogledajte snimak koji je objavila:

Pogledajte 00:17 Maja provocira Subotićku Izvor: Instagram/majaamarinkovic Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Pogledajte i fotografije Aleksandre Subotić i Pece, dok je sve bilo u najboljem redu: