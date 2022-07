"ZNALA SAM DA IMA ŽENU, HTELA SAM ZABAVU!" Srpska pevačica priznala da je bila u vezi s OŽENJENIM - šokirala na svadbi!

Višnja Petrović je na svadbi koleginice priznala pred kamerama ono što malo koja javna ličnost bi.

Pevačica Višnja Petrović jedna je od zvanica na današnjem venčanju koleginice Mije Borisavljević i njenog dugogodišnjeg partnera Bojana Grujića, koji su ujedno i krstili mlađu ćerku, kojoj je danas prvi rođendan.

Priznanjem pred kamerama iznenadila je okupljene, a rekla je javno da je bila u vezi s oženjenim muškarem.

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima", rekla je Višnja.

"Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam sem droge, jer sam poročna", priznala je za "Kurir".

Mia Borisavljević i Bojan Grujić su deset godina u vezi, a nedavno su dobili i drugu ćerkicu. Danas, 10. jula, odlučili su da konačno stanu na ludi kamen i ozvaniče svoju ljubav brakom, a pogledajte kako je zgodna pevačica blistala u venčanici!

