OKRUŽILI SU KOLA I PUCALI DOK NISU BILI SIGURNI DA JE UMRO: Ceca Kitić o vezi sa Kočom - ubijen na parkingu ispred kuće

Svetlana Ceca Kitić, zvanično najbolja rukometašica sveta u istoriji ovog sporta, imala je buran ljubavni život.

Izvor: Kurir TV screenshot

Imala je pored sebe uspešne muškarce, sportiste, biznismene, ali i kriminalce. Posle trećeg propalog braka, nakon razvoda od Gorana Bogunovića, od kojeg je, prema ličnom priznanju, doživela porodično nasilje, planula je ljubav sa Zoranom Kovačevićem Kočom.

Bili su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili ćerku Sašku, ali je on 15 dana po rođenju deteta ubijen ispred kuće 1998. godine.

"Zoran i ja smo se mnogo voleli, ali nas je njegova smrt razdvojila posle tri godine zabavljanja. Do današnjeg dana nije otkriveno ko je počinio ubistvo, a ja sam odmah nakon tragedije od šoka izgubila mleko. Beba je odbijala da jede veštačku hranu, što je izazvalo brojne probleme. Ipak, znala sam da moram da se borim zbog svoje dece, pa sam nekako, uz podršku roditelja, uspela da preguram taj težak period", ispričala je Ceca.

Izvor: MN Press

Ubistvo partnera za nju je najteži životni udarac.

"To je najteži trenutak u mom životu. Majka mi je tada mnogo pomogla. Kada sam to prevazišla, znala sam da sam pobednik i ništa ne može da me pokoleba. To su bili trenuci na ivici - ili poludeti ili ostati normalan. Razlog i smisao života su mi deca. Meni je najteže što sam izgubila voljenog čoveka", rekla je Kitićeva u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Koča je ubijen 1998. godine u naselju Braće Jerković kada je pokušavao da upali svoj automobil. Dva napadača pucala su iz automatskih pušaka, a Koča je pokušao da se spase tako što se bacio na suvozačevo mesto. Ubice su napravile krug oko njegovog auta i nastavile da pucaju dok se nisu uverile da je mrtav. Pričalo se da je stradao zbog kocke.

Ceca je pred matičara odlazila četiri puta, a svaki brak se završio razvodom. S Kočom je bila u vanbračnoj zajednici koja je prekinuta njegovim ubistvom. Prvi put se udala za fudbalera Blaža Sliškovića. Brak je trajao samo četiri meseca. Ona je imala 19 godina, i od njega je pobegla kroz prozor. Nije mogla da podnese da je više u noćnim izlascima nego pored nje. Drugi put se udala za rukometaša Dragana Dašića, s kojim je dobila sina Nikolu. Razvod je usledio nakon četiri godine.

Treći put "da" je izgovorila sportskom menadžeru Goranu Bogunoviću. S njim ima ćerku Maru. Godinama kasnije je otkrila da ju je on tukao:

"Nasilnici su dobro skriveni, od tako velike ljubavi dođete do toga da vas toliko tuče da mislite da će vas ubiti. Na kraju je došlo do toga da sam mu rekla "ubij me više, ja neću ostati sa tobom". To je trajalo pet, šest godina. Deca znaju, Mara mi je spasla život jednom", ispričala je Ceca, koja ni danas ne zna šta se s njim desilo. Nestao je u Budimpešti.

Četvrti brak imala je s pravnikom Milanom Magićem, ali se od njega razvela 2014. zbog loše komunikacije.