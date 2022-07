BRUKA I SRAMOTA! Taki šokiran, a Karađorđe opleo po zetu i Maji nakon PRELJUBE - Otkrio šta mu je rekla ćerka Sandra!

Nakon što je javnost ostala šokirana saznanjem da je Maja Marinković preotela muža svojoj drugarici oglasio se otac Aleksandre Subotić i opleo po zetu.

Skandalozni snimak na kom se suprug Aleksandre Subotić, Peca Raspopović vaćari i ljubi sa njenom drugaricom Majom Marinković u bazenu napravio je haos u javnosti.

Sandra se oglasila i poručila da je "jedna porodica rasturena", a sada je svoj komentar dao i njen otac Karađorđe Subotić i otkrio šta mu je ćerka rekla kada je saznala za prevaru.

"Ostao sam bez teksta! Sada sam video tu vest i iznenađen sam u negativnom smislu! Očekivao sam da joj je Maja drugarica, a za njega sam mislio da je ozbiljan čovek i roditelj. Degradirao je sam sebe kroz ovu priču, mislio sam da misli da malog Jovana", rekao je Karađorđe na početku razgovora, a onda je otkrio da li se čuo sa Aleksandrom nakon skandala:

"Čuo sam se sa ćerkom. Ljuta je kao ris. I ja bih bio ljut, ovo je izdaja! Bruka i sramota! Ovo je prevara nad prevarom. Peca je ispao gori od Davida. On je meni davao signale da je preozbiljan čovek, neko na koga može da se osloni, stvarno sam ostao bez teksta", rekao je Subotić, pa dodao:

"Pitao sam Aleksandru pre par sati kada je Magdalena došla sa ekskurzije: 'Da li se vratio Peca?', a ona mi je rekla da je on sa svojim sinom iz prvog braka i da je bio negde. Ne mogu da verujem da se čovek spustio na nivo Davida. Ona da je pametna, a nadam se da jeste, on je taj koji treba da razmisli gde će sada, jer nije ona ta koja je napravila bulašatinu nego on", istakao je Karađorđe i prokomentarisao Maju.

"Loše bih se osećao da je moja ćerka nešto zabrljala, ali ovo... Ostao sam bez teksta! Maja je Aleksandri bila drugarica pokretnica, ne znam kako će ta ista Maja sada da izađe na ulicu. Ovo što je uradila je baš podlo i zaista ovo nisam očekivao da će uraditi. Žao mi je, najžalije mi je malog Jovana. Napravili su detetu haos od života", zaključio je Karađorđe Subotić.

Ovim povodom oglasio se i Majin otac Radomir Taki Marinković istakao da je šokiran i da ne zna o čemu se radi, te da će da pozove ćerku.