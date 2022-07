PRIČAO DA VARA MARTU, ALI DA ŽIVE ZAJEDNO, PA SAD OTKRIO PRAVU ISTINU! Mile Kitić progovorio o braku - "Malo sam čudan"

Mile Kitić i Marta Savić u braku su već dugo, a folker i te kako zna da zaintrigira javnost - ima svoju taktiku!

Izvor: Instagram/milekitic

Pevač Mile Kitić i pevačica Marta Savić danas uživaju u bogatstvu koje su stekli zahvaljujući uspešnim karijerama, a imaju i skladan dugogodišnji brak koji je opstao uprkos raznim pričama da se razvode. Ono na čemu mu mogu pozavideti i duplo mlađe kolege je energija koju ima na sceni, iako je zagazio u osmu deceniju, ali i izgled.

Mile Kitić tvrdi da ne postoji tajna, već da je u pitanju dobra genetika i životni balans, kao i to da je i pored napornih noćnih svirki uvek znao kada treba da odmori i naporavi pauzu. U karijeri ima brdo hitova, a kaže da je uvek umeo da prepozna dobru pesmu.

"Mnogo sam nasnimao i bio sam pametan, od starih pesama s Južnim vetrom do 'Plave cigank'. Išao sam korak unapred, kada sam snimio pesmu sa Đoganijem rekli su da sam lud čovek, a prvi sam bio koji je snimao s reperom. Pa čak i 'Paklene godine' kada sam obradio, pitali su se šta je s ovim čovekom, međutim ispostavilo se da mi je sve to produžilo karijeru. Stvarno imam energiju, na bini ne dajem pardon nikome, kao da izađem u ring i bijem se do kraja", ispričao je nedavno.

Uvek je znao i kako da zaintrigira javnost, ali nikada ništa nije išlo dalje od medijskih natpisa.

"Malo sam ja čudan čovek! Bilo da su u pitanju emisije ili intervjui, koga interesuje da ja pričam da li sam imao dobar koncert, moraš naći neku caku, ne mora biti skandalozno baš. Kada su mene pitali da li sam platio nekada za se*s, ja sam potvrdno odgovorio. Isto oko Marte, malo sam iskarikirao da ima ljubavnike i ja ljubavnice, ali da uprkos tome živimo skladno (smeh)", priznao je Mile Kitić.

Pogledajte kako uživaju u Dominikanskoj Republici, gde su kupili nekretninu od 300.000 evra: