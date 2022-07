10 KUPATILA, STAN ZA ZAPOSLENE I ORMAN OD 250 KVADRATA! JK živi u vili od 2,5 miliona € - otkrila ŠTA SVE POSEDUJE! FOTO

Jelena Karleuša progovorila o svom domu i otkrila šta se sve nalazi u vili na Senjaku.

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen

Jelena Karleuša nedavno je objavila da je nakon 14 godina braka odlučila da se sporazumno razvede od fudbalera Duška Tošića, a nakon toga sa ćerkama napustila Srbiju.

Pevačica je želeći da spreči bilo kakve spekulacije, odmah objasnila i da će sva njihova imovina pripasti zajedničkoj deci - ćerkama Atini i NIki, a u svom prvom intervjuu nakon razvoda govorila je o kući u kojoj su živeli.

Jelena i Duško sagradili su svoje porodično gnezdo na Senjaku, u vili za koju se pisalo da vredi čak 2,5 miliona evra. Kako je objasnila, ona poseduje čak 10 kupatila, garderober od 250 kvadrata, stan za zaposlene, saunu, veliki bazen i još mnogo toga.

"Ova kuća i mediteranski vrt poseduju nešto što sam tražila čitavog života, a to su savršena energija i apsolutni mir. Pogled na Košutnjak je nestvaran i prosto lekovit. Zvukovi grada se ne čuju, imate utisak da ste na moru jer tu je čak i miris smole koji dopire sa naših starih borova. Najlepši deo kuće je ogromna terasa koja gleda na vrt, bazen i zalazak sunca. Trudila sam se da sve bude u pastelnim, umirujućim tonovima. Ima dosta elemenata od drveta i mermera. Meni je protok energije vrlo bitan i sve radim po osećaju, pa je to bio slučaj i sa opremanjem životnog prostora. Izuzetno osećam kada neki zid, boja ili element prekidaju protok energije i svetla, pa se rukovodim isključivo time. Mene pomodarske stvari ne interesuju. Kuća se pravi prema onom ko u njoj treba da živi i bude srećan. Ovde ko god uđe oseti mir, spokoj i lepu energiju. Eto, taj stil preovladava", otkrila je Jelena Karleuša za Hello.

"Kuća je ogromna i svako ima svoj sprat. Tek sam nedavno izbrojala da imamo deset kupatila jer u većinu i ne ulazim. Moja oaza je specijalno projektovan garderober od 250 kvadrata, koji poseduje i saunu, kupatilo, deo za odmaranje, vešernicu, stan za zaposlene. Po mojim željama i nacrtima napravila sam deo koji je meni bitan i zbog posla i zbog lične satisfakcije. Prostor ima adekvatno svetlo, ogledala, pametno i funkcionalno osmišljeno odlaganje mojih petsto pari cipela, tašni, garderobe...", objasnila je, pa nastavila:

"Da bi ljudi shvatili koliko je ozbiljno teško imati organizovan garderober ove veličine i kapaciteta, reći ću da jedna žena radi samo kao garderoberka. Ona mora da zna način na koji se šta kači, gde i sa čim, mora da razlikuje brendove, sezone i vintidž stvari od posebne vrednosti. Veliki sam kolekcionar visoke mode i dizajnerskih komada, a pošto sve to sakupljam skoro trideset godina, jasno je da je reč o ozbiljnoj kolekciji koja mi znači", rekla je pevačica, kojoj je omiljeni deo dnevni boravak, ali i letnja kuća u vrtu.

"Ovde je predivno i leti i zimi. Obožavam biljke i prirodu, stalno sređujem nešto sa baštovanom. Imam najlepšu pampas-travu, borove, ruže, lavandu... Bazen najmanje koristim, iskreno", pojasnila je Karleuša.

Ovako izgleda Jelenina vila:

Vidi opis 10 KUPATILA, STAN ZA ZAPOSLENE I ORMAN OD 250 KVADRATA! JK živi u vili od 2,5 miliona € - otkrila ŠTA SVE POSEDUJE! FOTO Jelena Karleuša Jelena Karleuša, kuća Jelena Karleuša Jelena Karleuša Jelena Karleuša Jelena Karleuša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/karleusastar/printscreen Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Instagram/printscreen/karleusastar Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar/printscreen Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: https://www.instagram.com/karleusastar/ Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: https://www.instagram.com/karleusastar/ Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 20 20 / 20

Nedavno je pokazala i garderober: