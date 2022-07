MOGLA SAM PET PUTA DA SE UDAM, ALI NISAM! Marina Visković otkrila zašto je sama - "Dosta sam patila zbog ljubavi"

Pevačica se prisetila situacije kada je uhvatila partnera da se dopisuje s njenom poznanicom.

Izvor: Instagram/marina_viskovic_official

Pevačica Marina Visković je nedavno otkrila da nije u vezi s biznismenom s kojim su je spajali, te da je sama, a sada je izjavila i da joj prija samoća.

"Ja sam odlučila da budem slobodna, ali videćemo da li će tako ostati! Uvek postoje nepredviđene situacije koje se dešavaju. Češće se dešava da moji prijatelji dobijaju brojeve i neke ceduljice na mojim nastupima, nego ja! Plaše me se možda, ja sam opasna žena... I treba da se plaše, najbolje bi bilo da svako padne s Marsa pa kod mene, ne može", rekla je Marina kroz osmeh i otkrila da li bi konačno volela da upozna idealnog muškarca.

"Volela bih da imam kuglu da vidim šta će se sa mnom dešavati, ali nekako smatram da mi sami svojim odlukama kreiramo sopstveni život. Do sada sam mogla da se udam pet puta, ali nisam! Nije mi, naravno, žao što se nisam udala, nikad mi to nije bilo preterano važno, da mi je bilo važno, desilo bi se. Nije ljubav nešto što me okupira i što mi je potrebno da bih bila srećna. Dobro mi je kada sam sama sa sobom, nemam više ni godina da pravim neke velike greške, a ni da gubim vreme. Svaki sledeći korak bi trebalo da bude pametan", smatra pevačica, koja je otkrila i da li je bila prevarena.

"Pa, da. Bilo je i takvih trenutaka, sve se sazna... Ja sam uvek opuštena, ali ono što ne vidim svojim očima, ne mogu da budem sigurna da je istina. Ne verujem u sve priče, jer nemaju svi ljudi dobru nameru kada ti govore takve stvari. Ima dosta zavidnih ljudi, pa ne verujem preterano tim pričama, ali sam kasnije saznala da su postojale neke ambicije prema nekim mojim poznanicama od nekih mojih momaka. Ja sam uvek za ljubav, ovo je mali grad, svi se znaju, znamo se, generacije, izlazimo, ali desi se, čovek se zaljubi...ali nisam za to da neko bude pokvaren i da se radi nešto nekome iza leđa, za takve stvari sam vrlo oštra i nikada to ne bih nekome uradila", rekla je Marina u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i dodala:

"Dosta sam patila zbog ljubavi... Više oni zbog mene doduše, nego ja zbog njih. Idem sad na Ibicu, moram da ispoštujem svoj novi letnji hit, snaći ću se", poručila je.