OKO 3.000 € MI TREBA ZA MESEČNE TROŠKOVE! Srpska pevačica priznala da ne zna koliko novca ima, a ni koliko troši!

Marina Visković bila je gošća emisije "Amidži šou", gde je usred emisije dobila neočekivano iznenađenje.

Izvor: Instagram/marina_viskovic_official/printscreen

Nakon što je u studiju od Dare Bubamra dobila šamar, za pevačicu Marinu Visković stigao je buket cveća usred emisije, a ona je priznala od koga je.

"Jedan dečko! Znam o kome se radi, moram da kažem da je to jedan moj prijatelj, i kad god se vidimo, odemo na kafu, on meni donese buket cveća. Ja mu kažem: 'Molim te, ne znam gde ću sad sa buketom, nemoj sad', to je uvek tako i to je tako divno. Radi to jer me voli i jer smo dobri prijatelji. Uvek me iznenadi, da je više takvih muškarca", ispričala je Viskovićeva u emisiji i naglasila da su samo prijatelji.

Pevačicu su pitali i koji je minimum novca sa kojim mesečno može da funkcioniše, da plati račune, hranu i ostale svoje potrepštine.

Izvor: Pink screenshot

"Oko 3.000 evra. Zaista, imam ulaganja, svašta nešto... Više puta sam isticala da ne znam sa parama, ne znam koliko imam ni koliko trošim. Par hiljada evra mesečno, sigurno", priznala je Marina.

