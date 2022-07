PEVAČICA ZNA TAJNE CECE RAŽNATOVIĆ I ACE LUKASA! Marina otkrila sve o druženju sa njima, pa spomenula i Karleušu!

Marina Visković o druženju sa Cecom Ražnatović i Acom Lukasom.

Marina Visković nedavno se našla u centru komentarisanja zbog brojnih plastičnih operacija, ali i svog novog izgleda.

Ipak, pevačica nikada nije bila sklona skandalima, niti ratovima na estradi, a poznato je da se druži s mnogim pevačima s domaće estrade. Kako je sama priznala, najbliža je sa Svetlanom Cecom Ražnatović i Acom Lukasom, čije i tajne zna, ali, kako kaže, nikada to ne bi zloupotrebila.

"Što se tiče druženja s Lukasom i Cecom, mi pričamo o svemu, a tajne koje mi poveravaju čuvam kao da su porodične", započela je Marina.

"Kad se nađemo, nikada se nije desilo da blatimo nekoga ili da pričamo o dešavanjima koja se tiču ljudi s kojima nismo bliski. Ako mi se neko poveri, nikada to ne bih zloupotrebila. S Cecom, recimo, nikada ne pričam o Jeleni Karleuši iako verujem da ljudi pretpostavljaju da tako sednemo i ogovaramo redom koleginice. Time se ne bavimo i to nas ne zanima. Svi znaju koliko se poštujemo, a kad se svi zajedno okupimo, tu je najviše smeha i pozitive. Shvatila sam da se treba okružiti ljudima koji nam prijaju. Život je tako mnogo lepši", objasnila je.

Marina priznaje da je Aca Lukas uvek bio tu za nju, a najviše u trenucima kada je trebalo da se probije na estradnom nebu.

"Imala sam sreću da sarađujem s najvećim imenima na estradi, počevši od pokojne Marine Tucaković i drugih, a to što sam se pojavila kao gost kod Ace Lukasa mi je mnogo pomoglo. On i ja smo privatno vrlo bliski prijatelji i svakako da je to u to vreme za mene bio prelep gest s njegove strane. To je nešto što pamtim kad su moji počeci u pitanju iako sam već tada privlačila veliku pažnju na estradi samo svojim radom", zaključila je Viskovićeva.

Ovako je izgledala na početku karijere:

A ovako Marina sada izgleda: