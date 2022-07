PRIŠLA POGREŠNOM MUŠKARCU NA SOPSTVENOJ SVADBI! Marija Egelja mislila da grli muža - "Jedini put da sam pogriješila"

Voditeljka Marija Egelja progovorila o najljepšem danu, ali i djeveru kojeg je poznavala prije svog supruga

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, Instagram/marija.egelja

Voditeljka Marija Egelja, nedavno je postala gospođa Egelja-Dabić, kada se udala za Aleksandra.

Marija je sada otkrila da njen suprug ima brata blizanca, kojeg je uvijek mogla da razlikuje od muža - sve do svadbe.

"Zanimljivo je da Aleksandar ima brata blizanca Miška, koga sam znala prije Aleksandra. On je moj super djever i ja među njima vidim jasnu razliku, iako mnogi misle da su potpuno isti, meni je razlika očigledna", rekla je Marija i nastavila:

"Nikada mi se nije desilo da ih pomiješam - do svadbe. Kako su uveče bila prigušena svetla, glasna muzika, mnogo ljudi, s leđa sam prišla svom mužu koji se okrenuo, i vidim to nije on nego Miško. Svi smo počeli da se smijemo, tako da ćemo to sigurno upamtiti i prepričavati", rekla je Marija za Hello.

Pogledajte kako izgleda Aleksandar: