DEČKA KRILA K'O ZMIJA NOGE, SAD OBJAVILA RASKID! Iva Grgurić otkrila sve detalje - "Ponižavaju se, odvratno mi je to!"

Iva Grgurić priznala da je raskinula sa dečkom.

Iva Grgurić nedavno se našla u žiži komentarisanja zbog svojih novih silikona, ali i brojnih plastičnih operacija koje i sama nikada nije krila, a uz pomoć kojih je u popunosti promenila lični opis.

Ipak, ono o čemu se dosta pričalo je i njen emotivni život, a nakon veze sa muškarcem kojeg je vešto krila od očiju javnosti, zgodna Hrvatica priznala je da je ponovo slobodna!

Kako je objasnila, shvatila da je nije spremna za vezu, ali i odlučila da ovo leto iskoristi za provod i maksimalno uživanje.

"Slobodna sam, raskinula sam sa dečkom! Ovo leto želim da budem sama, da putujem i da se provodim. Shvatila sam da nisam spremna za vezu... Ovog leta hoću da se provodim i da mislim samo na sebe! Ma hoću da izlazim, putujem i ludujem! Kada sam u vezi, maksimalno se dajem dečku, sve vreme sam mu posvećena, a sebe zapostavljam", započela je Iva.

"Više neću da budem takva! Želim da se posvetim sebi i karijeri, imam dosta planova... Uživam sama i srećna sam! Stalno me muvaju muškarci, i kad sam slobodna, i kad imam dečka! Moji kriterijumi su visoki. Kada ne dobijem to što tražim, ostavim momka. Privlače me samo oni koji ne vole da se eksponiraju", objasnila je.

Potom je progovorila kakvog muškarca želi:

"Moj budući dečko mora da bude inteligentan i harizmatičan i da ima tu ludačku energiju kao i ja. Kada mi muškarci šalju slike polnog organa, ja ih blokiram, to mi je odvratno! Ti momci se na taj način ponižavaju... Nijedan dečko s kojim sam bila u vezi mi nije slao takve slike, jer zna da me to ne privlači. Niti sam ja ikad slala svoje gole fotke muškarcima", dodala je Grgurićeva.

"Žene me ne muvaju jer im ne dajem prostora... Ma svi znaju da volim samo muškarce. Kad bi me žena muvala, patosirala bih je!", zaključila je.

