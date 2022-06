OTAC ME JE TUKAO, A MAJKA VOZILA ŠVALERA U MOJIM KOLIMA! Osmakčić se pokajao, želi da se čuje s Viki: Ljut sam na sebe!

Bivši učesnik Zadruge Marko Osmakčić nakon što je napustio rijaliti na bizaran način progovorio je o svom detinjstvu i traumama koje vuče.

Franjo Osmakčić, otac Marka Osmakčića, sa ostatkom porodice je osmislio morbidan plan da "izbavi" sina iz rijalitija. Franjo je lažirao sopstvenu smrt koju je potvrdila i njegova supruga, a Marko je izveden iz rijalitija baš u trenutku kada je saznao da je njegova devojka Viktorija Viki Mitrović trudna.

Viki je nakon nekoliko dana dvoumljenja presekla i odlučila da abortira, a Marko se sada oglasio za medije i progovorio o svom ponašanju, nasilju koje je vršio nad Viktorijom, kao i onom koje je u ranom detinjstvu trpeo od oca.

"Sagledao sam neke stvari, jako me povređuje to što su me okarakterisali kao monstruma jer znam da nisam takva osoba. Svestan sam da sam se predstavio u najgorem svetlu, priznajem greške i ne želim da bežim od odgovornosti. Iskreno, kajem se za svoje ponašanje i ljut sam na sebe što sam ovo dozvolio", rekao je na samom početku Marko, koji je potom prokomentarisao svoju agresivnu stranu.

"Svestan sam da mi većina ljudi ne veruje, ali ja nisam nasilnik. U normalnim okolnostima, izađem iz stana kada se posvađam sa devojkom, ne moram da živim sa njom i trpim da me udara, gađa, baca mi hranu i vređa me. Nikada ranije nisam digao ruku na žensko, ne pravdam sebe, ali ja ni Viktoriju nikada prvi nisam udario. Svestan sam da nisam smeo da dozvolim sebi da joj uzvratim udarce, ali u tom trenutku nisam mogao da se obuzdam", rekao je Marko, i objasnio da je to posledica trauma koje vuče iz detinjstva.

"Viktoriju sam molio milion puta samo da me ne tuče jer kada me neko udari, odmah vratim. Tada ne gledam da li je žensko na suprotnoj strani. To je trauma koju vučem iz detinjstva, koje nije bilo nimalo lako. Mogu reći da sam imao dobar život do devete godine, dok nisam ušao u svet tenisa. Nakon toga, otac mi više nije pružao očinsku ljubav i nežnost, doživljavao me kao projekat. Bio je jako strog, rigorozan, vikao je na mene, čak me je i tukao kada ne bih želeo da treniram. Želeo je po svaku cenu da uspem u sportu i ostalo ga nije zanimalo", prisetio se Marko i dodao:

"Upravo zbog toga više ne mogu da trpim nasilje. Čim me neko udari, vrate mi se scene iz detinjstva, udarci koje sam trpeo i tada podivljam, popuste mi kočnice. Razgovarao sam sa ocem na tu temu, i sam je svestan da je grešio, čak mi se nedavno izvinio za svoje postupke iz prošlosti. Više mu te stvari ne zameram, svestan sam da je želeo najbolje za mene, iako nije znao pravi način za to. Kakav god moj otac bio, zahvalan sam mu jer mi se više posvetio od majke".

Marko je otkrio i da se pre nekoliko dana prvi put čuo s majkom nakon više od godinu dana.

"Priznajem da zbog nje ne verujem ženama i da sam oprezan kada su one u pitanju. Moja majka je oduvek bila hladna, nikada mi nije pružala nežnost i razumevanje. U jednom trenutku je prevarila mog oca. Nije imala hrabrosti da se razvede sve dok nije stekla sigurnost u drugog muškarca, a onda nas je iznenada, kukavički ostavila. Nakon toga, čitav život je gledala samo svoju korist. Otišao sam od kuće sa 17 godina, bio sam u teškoj finansijskoj situaciji, ona je u tom trenutku imala novac, ali nikada mi nije pomogla", ispričao je on i dodao da mu se kako kaže javila prvom prilikom kada je pomoć njoj bila potrebna.

"Kada sam uspeo da se ostvarim, ona me je bez srama zvala da pozajmi moj automobil kako bi u njemu provozala švalera. Jako je veliki egoista, ali pored toga volim je jer mi je majka, i nikada je nisam nazvao prostitutkom kao što mnogi navode. Boli me što sam predstavljen kao ženomrzac, žene obožavam, samo nisam želeo da ulazim u ozbiljnu vezu dok ne upoznam devojku koju želim da odvedem kući i upoznam je sa roditeljima", poručio je Marko i istakao da sa Viki nikada nije želeo ozbiljnu vezu, te da zbog toga nisu našli zajednički jezik.

"Sa Viki sam od samog početka želeo kombinaciju, mi smo jako loši jedno po drugo. Vremenom sam je zavoleo, ali nismo kompatibilni za građenje budućnosti. Njena sujeta nije mogla to da podnese, a meni su popustile kočnice i neprekidno smo se svađali i tukli. Zbog toga nisam želeo da imamo dete, pošto to nije zdrava sredina za odrastanje deteta. Iskreno, i dalje ne znam pravu istinu oko Viktorijine trudnoće. Da je rodila dete, ja bih se pobrinuo za njega. Nikada ne bih dozvolio išta da mu fali. Voleo bih da se nakon svega čujem sa Viktorijom i da popričamo o celokupnoj situaciji", rekao je Marko.

Kako bi sprečio Viki da rodi bebu, Marko je u rijalitiju izgovorio monstruozne pretnje, a kada je saznao da je u drugom stanju udario joj je šamar pred svima. U jednom trenutku on je svog oca uporedio sa Hitlerom i psihopatom, te je apelovao na njega da sa Vikorijom "ponovi postupak kao sa Mateom L. da poželi abortus u osmom mesecu trudnoće".

"Svestan sam da je ono što sam izgovorio jezivo. U tom trenutku sam želeo na sve načine da uverim Viktoriju da ne treba da rodi. Matea je devojka sa kojom sam se davno zabavljao, nikada nije bila trudna. Ona je sa mnom bila iz koristi, doprinela je tome da napustim sport, moj otac je tada reagovao. Bio je grub prema njoj, svašta joj je rekao i uspeo je da je otkači od mene. Mi nismo neki monstrumi koji tuku žene i ubijaju decu", poručio je Osmakčić.