ŠABANOVA CUCA POKAZALA MUŽA: Posle 15 godina tajne veze u Krčedinu, njemu je rekla "da" - rodila mu i sina!

Pevačica Ivona Negovanović Cuca u javnosti je najčešće bila zbog navodne ljubavne veze sa pokojnim Šabanom Šaulićem, na konto čega se pojavila u rijalitiju Farma, a godinama unazad nismo imali prilike da je vidimo u programima i emisijama na televiziji.

Posle Šabanove smrti provlačila se po medijima, oplakivala kralja narodne muzike ali i pokazala bebu za koju se mnogo spekulisalo ko je otac, a onda je nestala.

Ona je danas u srećnom braku, udala se u septembru 2020. godine, a sada je na društvenim mrežama objavila fotografije sa suprugom.

Ivona je 2016. godine za medije izjavila da je ponosna što je ljubavnica kralja narodne muzike.

"Kada bih se opet rodila, pristala bih da budem ljubavnica Šabana Šaulića. Volela bih da rodim njegovo dete, slobodna sam devojka i imam pravo na to. Međutim, znam da bih tada prošla kroz pakao jer bi tu bilo mnogo prepreka. Da nije tako, odavno bih ga rodila, jer su godine i godine iza nas".

" Na dan Šabanove smrti sam ustala u 7 ujutru iako se ne budim rano. Odjednom sam osetila glad i pojela sam neku bavarsku kiflu. Kao da sam osetila da se nešto desilo. Potom sam se vratila u krevet kako bih nastavila da spavam. Oko 11 sati sam videla dosta propuštenih poziva. Odmah sam pozvala Šabana na telefon. Zvonilo je, ali se nije javio. Potom sam pozvala kuma, ali se ni on nije javio. Kad smo se konačno čuli, rekla sam mu: "Bato, gde si? Kako je on?" Kum je potom počeo da plače i govorio je: "Ne znam gde je Šaban". Plakali smo zajedno", pričala je Ceca za Republiku i dodala:

"Smršala sam 10 kilograma od njegove smrti. Ne jedem, ne pijem, ne spavam, ne dišem... Umrla sam zajedno sa Šabanom. On je sa mnom provodio vreme dok su njegovi bili van zemlje. Bili smo 15 godina zajedno. Volela sam samo Šabana i sigurna sam da se nikada neću udati".

Cuca je rekla i da se pevačeva supruga Gordana nije mirila sa tim da ju je Šaban voleo, te da je na sve načine pokušavala da ih razdvoji.

"Gordana je platila ljude da me unakaze. Želela je da joj donesu moju kiku i unište moje lice. Ipak, saznala sam na vreme za njenu nameru i odmah sam obavestila policiju. I Šaban je bio upoznat sa ovim. Međutim, zapis koji je tom prilikom načinjen je nestao u policiji".

Cuca je rekla i da je pevača upoznala u Bosni, na jednom nastupu i da su tada razmenili brojeve telefona.

"On je svih ovih godina meni bio sve! Nisam zvala oca kada mi treba savet, već njega. On mi je bio desna ruka i za posao i za život. Mogu slobodno da kažem da je Šaban imao glavnu ulogu u mom životu. On je bio zaslužan za sve što sam uradila i naučila. Učio me je da ne budem osvetoljubiva jer ni sam nije bio osvetoljubiv. Učio me je da praštam. Sve to mi je ostalo od njega. Imali smo sličnu narav i mentalitet. Nisam neko ko voli da privlači pažnju i skromna sam, baš kao što je i on bio. Kad smo šetali kroz grad, nisam bila upadljiva. Kada smo odlazili na večere, želela sam da idemo na skrivena i mirna mesta. Volim da sedimo pored vode i obožavam pecanje, baš kao što je i on voleo. Leta smo provodili u Krčedinu, a zime u Beogradu u raznim apartmanima i hotelima. Gledali smo utakmice, pričali o životnim događajima. Šaban mi je dosta pričao o svojoj majci i drugarima iz Šapca", otkrila je tada Ivona i istakla da Šaulić nije želeo da ide kući od nje jer ga je supruga Gordana stalno terala da radi.

"Gordana je samo želela Šabanov novac. Njoj su samo pare bile na umu. Šaban je bio skroman čovek koji je vozio fijat stilo, a pored toga je imao i zeleni džip koji mu je na kraju Goca uzela. Stalno joj je govorio: 'Šta će nama ove kućerine silne!'. On se pored mene osećao srećno i nije želeo da ide kod Goce. Mene nije interesovao njegov novac niti sam ikada nešto uzela od njega. Bila mi je važna samo njegova ljubav. Iskreno, Goci ja nisam smetala upravo jer su je samo zanimale pare. Međutim, godine su prolazile, a mi smo bili i dalje zajedno, pa joj nije bilo svejedno", pričala je Cuca pre tri godine.