MIKSOVAO SAM HEROIN I KOKAIN! Karić o PAKLU koji je prošao - "Jedva sam se izvukao! Ne pitajte da li sam KRAO"

Otac učesnika Zadruge Stefana Karića, Osman progovorio je o paklu kroz koji je prošao kada je konzumirao narkotike.

Izvor: Pink tv /printscreen

Osman Karić pojavio se na snimanju jedne emisije gde je prokomentarisao odnos njegovog sina Stefana s učesnicom Zadruge Marijanom Zonjić, te istakao on nikad ne bi prevario devojku Jovanu Ljubisavljević, koja ga trenutno čeka u vili Karića.

Stefan je u svojoj ispovesti otkrio da je njegov otac bio zavisnik od droge i kroz suze ispričao šta je sve video, a sada je Osman progovorio o začaranom krugu droge u kojem je bio.

"To je đavolja igra sa kojom sam se ja poigrao. Jedva sam se izvukao iz kandži droge. To je bila neka moja karma i sudbina. Imao sam uspona i padova. Ja kad sam se drogirao, bilo je 10 ljudi koji su to radili. A sada svaki drugi klinac to radi. Drogu na kraju nisam uzimao iz zadovoljstva, već iz potrebe, jer sam bio bolestan. Samo mi je na pameti bilo da nađem pare za drogu. Bio sam u Holandiji, pravio sam tamo pare, ovde nisam, nemojte me pitati da li sam kra", rekao je on i dodao:

"Deset godina sam bio zavisnik, a 24 godine već ne konzumiram drogu. Miksovao sam kokain i heroin. Stefan nikad nije video da ja konzumiram drogu. Bio je mali, imao je 6 godina, ali je verovatno po čaršiji čuo priče".

