BRALA MALINE PA SE OGLASILA S LUKS JAHTE! Bomba iz Ivanjice u Šanel kupaćem - GRUDI ogromne, a na ruci 9.000 €! (VIDEO)

Srpska starleta iz Ivanjice se oglasila s jahte i pokazala luksuz u kom uživa.

Izvor: Instagram/ana_korac/prinstcreen

Pre nego što se pojavila u rijaliti programima starleta Ana Korać je nekoliko puta isticala i da je ranije brala maline kako bi zaradila za džeparac, a danas uživa u luksuzu.

Tako je starleta sada objavila snimak i brutalne slike s jahte na kojima pozira u jednodelnom kupaćem kostimu svetski poznatog brenda "Šanel", a njene ogromne slikonske grudi, nauljeno telo i uzan struk našli su se u prvom planu. Ceo stajling upotpunila je šeširićem iste marke i satom "roleks sabmariner halk", čija je cena oko devet hiljada evra, mada pojedini tvrde da nije original.

Ana je nedavno otkrila i da je zaljubljena, a misterioznog muškarca s kojim je otputovala i koji joj je za 28. rođendan dao navodno poklon vredan 20.000 evra krije od javnosti.

"Dečko mi kupuje sve što poželim! On mi je kupio i novi automobil, i za mene i psa. Rekao mi je da ne treba ništa da radim, već samo da uživam, a ja sam ga poslušala. Mogu lepo da živim i od rijalitija, ali me to više ne zanima. Takođe, i na Instagramu može dobro da se zaradi i tom poslu ću se jednog dana možda vratiti", rekla je Ana.

Ana Korac na jahti

Pogledajte luksuz u kom trenutno uživa s dečkom!

Ana Korać otputovala sa novim dečkom

Od perioda kada je brala Maline do danas Ana se dosta promenila. U fizički izgled i plastične operacije uložila je brdo para, a ovako je izgledala pre svih njih!