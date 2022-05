UHODIM DEČKA, POSESIVNA SAM! Ana Korać 9 mjeseci krije muškarca - hvali se skupim poklonima, a evo zašto ga NIGDJE nema!

Starleta iz Ivanjice je priznala da je zaljubljena, ali i da je svi pitaju kada će upoznati njenog novog dečka.

Starleta Ana Korać, koja se redovno hvali luksuzom i svaki put drugačijim izgledom zahvaljujući estetskim korekcijama i plastičnim operacijama, trenutno je zauzeta na ljubavnom polju i prezadovoljna svojim životom i izabranikom.

Za nju se saznalo iz rijalitija, a sada kaže da joj je "muka od Zadruge" i da ne pripada tamo, kao i da je bila "klinka" kada je učestvovala u ovom formatu, pa joj je bilo zanimljivo.

Već duže vrijeme je zaljubljena, a priznaje i da je postala jako posesivna u vezi.

"Sad planiram da se bavim svojim dečkom i da ga uhodim. Šalim se, naravno da ne, ali posesivna sam postala odskoro, lijepo mi je u vezi, zaljubljena sam, to me drži već evo devet mjeseci. Svi me pitaju kada će ga upoznati, ja da se pitam išao bi svuda sa mnom, ali on je taj koji odlučuje. Nije iz tog svijeta niti ga zanima, niti želi da se eksponira i ja to poštujem. Njemu smeta što sam ja iz ovog svijeta, jer njega sve ovo ne zanima", rekla je Ana, pa otkrila i da li planira da obuče vjenčanicu.

"Ne znam za svadbu šta bih vam rekla, ta svadba bi se pamtila cio život. U mom fazonu, glamurozno."

Na prvu operaciju je otišla sa 20 godina, a danas je poznata kao neko ko obožava da posjećuje plastičnog hirurga i liči na "živu lutku".

Ana Korać o operacijama: