SESTRA DOBILA JAHTU NA POKLON, NJOJ BIVŠI UKRAO DJEČIJA KOLICA: Milica nikad iskrenija - "Dečko mi uopšte ne treba!"

Bivša košarkašica Milica Dabović progovorila je o svim aktuelnostima iz svog privatnog života.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Košarkašica Milica Dabović nedavno je bila u centru pažnje medija zbog izjave da "ne želi da njen sin upozna oca", ali i zbog udaje sestre Ane.

Sada je o ovome, ali i autobiografskoj knjizi koja bi uskoro trebalo da ugleda svjetlost dana, riješila da progovori u emisiji.

"Svake godine govorim sljedeće godine izlazi knjiga, uskoro, brzo, ali sada mogu da kažem da će to sigurno biti na Sajmu knjiga. Radujem se kao malo dijete kad će doći septembar, da ta knjiga ugleda svjetlost dana. Do tada biću na moru, brčkaću se, biću sa mojima, sa svojim sinom i to mi jako znači. Kako vrijeme prolazi i sin raste, vidim koliko je pametniji. Bili smo razdvojeni tri mjeseci, emotivno sam bila uništena, inače sam veliki emotivac i stalno plačem, sad sam imala samo razlog više. Kad sam ga ugledala, otimala sam se za zagrljaje, vrištala sam od sreće, a on je samo govorio koliko sam mu nedostajala... Shvatila sam šta je značajno, cijenim sitnice, svašta sam prošla u životu i shvatila sam da je ipak iskrenost najvažnija", rekla je bivša košarkašica i nastavila:

"Stefan je počeo da me zapitkuje o svemu i svačemu. U jednom trenutku želi da vozi tenk, a onda i da bude fudbaler... Mama se mučila u mladnosti, ali ne mora da se muči u starosti, pa mi kaže da će mi kupiti BMW. Moj je, kopija je moja", rekla je Milica i otkrila da ne voli kada je nazivaju samohranom majkom.

"Kad čujem da sam otac i majka, to mi jako znači. Ne volim kad za mene kažu da sam samohrana majka, svašta sam prošla i na terenu i van terena, žrtva sam fizičkog nasilja... Luda sam! Prije neki dan sam rekla da sam budala, ali uvijek sam ustajala poslije svakog poraza. Sad shvatam koliko neke sitnice čine život i da su neke male stvari neprocjenjive, to ranije nisam shvatala. Imam energije za sve, nije mi teško da se borim, ne samo za svoje dijete, već i za drugu djecu, trčim po ulicama i skupljam novac onome kome je potreban za liječenje, stvarno to volim i nije mi teško", kaže Dabovićka, a zatim se osvrnula i na vjenčanje svoje sestre, Ane, koja se nedavno održalo u Herceg Novom:

"Ana je toliko srećna, već je na medenom mjesecu! Prvi put sam bila na djevojačkoj večeri, dobila je na poklon tu jahtu, prosto sam uživala! Nisam mogla da vjerujem da nam se to dešava, osjećala sam se kao na sedmom nebu. Svadba je bila ljepša od bajke, sve su lijepo organizovali, ne znam više ni ko je pjevao, da li Saša ili Dejan Matić, isti su mi! Snimala sam svaki trenutak, trčala sam, bila sam nikad veselija, ali nisam se napila! Svi su se pitali da li je moguće da ne pijem, pila sam u početku, ali već poslije petog pića sam morala da stanem".

Dabovićeva se zatim osvrnula i na svoj ljubavni život, pa istakla da li može sebe da vidi u vjenčanici.

"Ja ne volim svadbe kad sam ja u pitanju, ne mogu ni da zamislim to! Ova mi je bila dovoljna, super sam, ispunjena sam i srećna, uopšte mi nije potreban mladoženja... Ja sam nesposobna za to, meni dečko ne treba. Ne bih se usudila ni da probam čak, moja posljednja dva muškarca su bila moja dva najgora izbora. Sada se tome smijem, važno je nastaviti dalje i oprostiti, ostavila sam to iza sebe, sada sam samo uz sina. Ljutili su se na mene što sam rekla što ne želim da moje dijete upozna svog oca, da ne želim da zna da je živ, ali može o tome sam da odluči kad stasa, ali ne vjerujem da će do toga doći, jer kada ti otac ukrade kolica i sve što si dobio za prvi rođendan i sve što je krao na svaka tri mjeseca... I molio je i plakao da mu oprostim, ja sam tom čovjeku davala šansu iznova i iznova, ali to je bilo uzaludno i tu nema nikakvog spasa ni sreće, ali valjda će jednog dana nešto desiti".