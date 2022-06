SESTRU SU PRODALI ZA PUNO PARA! Milica Dabović sve otkrila: Ne trijeznim se! Ana mnogo košta, za mene bi bilo drugačije

Milica Dabović prije nekoliko dana udala je sestru, a sada je otkrila detalje velikog slavlja.

Izvor: Instagram/stefanovamama13/screenshot

Košarkašica Ana Dabović stala je na "ludi kamen" sa vaterpolistom Ilijom Musturom u Herceg Novom, a njena sestra Milica bila je među najveselijima na veselju.

Milicu Dabović i dalje drži euforija od djevojačke večeri i svadbenog veselja sestre Ane, pa je otkrila da joj je srce puno.

"Ne trijeznim se, pošto nisam pila na svadbi, iako sam rekla da hoću. Mnogo sam ponosna na svoju sestru i na Iliju, on nam je zet. Sve je proteklo prelijepo. Ja sam prvi put prisustvovala i jednom djevojačkom. Tom kupovinom mlade sam bila oduševljena, oborili su me sa nogu kako je sve to proteklo. Crkva, slavlje, restoran i ljudi. Bilo je oko 12 košarkašica prisutno, dosta prijatelja i i rodbine. Saša Matić je pjevao i puno mi je srce. Sada smo na plaži i odmaramo. Shvatila sam da nema ništa ljepše od ljubavi", rekla je Milica, pa odgovorila na pitanje za koliko su novca prodali njenu sestru, po tradicionalnim običajima.

"Nisam je ja prodavala, to je tajna. Moram priznati da nije bilo malo para. Mnogo Ana košta, a da sam ja u pitanju to bi sigurno bilo drugačije", navela je Milica za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

