EVO KOME ĆE MIŠA GROF POKLONITI VIDOJEVU IMOVINU ENORMNE VREDNOSTI! "Neću da dozvolim da Nikolina nosi u Hrvatsku"

Nakon smrti sina, istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, njegov otac Vitor poznatiji kao Miša Grof započeo je medijski rat sa snajom Nikolinom Pišek oko nasledstva.

Nakon što su dali četrdeset dana Vidoju, počelo je javno prepucavanje oko nekretnina, umetnina i novca između svekra i snaje. Nikolina Pišek je poručila da je Miša Grof "prisvojio neosnovano imovinu sina", a on njoj da joj je "uplaćivao 100.000 evra" i da u Beograd "nije došla na pomen Vidoju, već da traži pare".

Miša Grof je otkrio da se sve nekretnine vode na njega jer ih je i on nasledio od svog dede. Između ostalog otkrio je i da poseduje kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj, kao i da je nasledio grobnicu od mermera i bronze na Novom groblju koja vredi pola miliona evra.

"Sve se vodi na mene", rekao je Miša Grof za Kurir, te dodao da je njegov pokojni sin skupljao antikvitete kao i kome planira da ih pokloni.

"Vidoje je skupljao antikvitete, on je to voleo i pažljivo birao. Pokloniću to istorijskom muzeju ili bilo kom drugom ko će da napravi legat od toga. Neću valjda da dozvolim da ti antikviteti, koje je on voleo, da ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovde i prodaje. On ih jeste voleo i jeste ih kupovao, ali ne sa njenim novcem, nego sa mojim. U životu sam imao 6 galerija, antikvarnice, stanove.... To je sve novac koji sam ja njemu davao", odlučan je Miša Grof u nameri da snaji Nikolini ne da ništa.

Miša Grof, kako su pisali mediji, u svom vlasništvu ima impozantne umetnine, kao i umetničke slike vredne i po 100.000 evra.

Nikolina Pišek je ranije rekla da njen svekar njoj i njenoj ćerki uskraćuje zakonski nasleđena prava.

"Na neistinite i grube insinuacije mog svekra, gospodina Vitora Ristovića ili kako ga vi zovete Miša Grof, sva moja obraćanja Vidojevom ocu u pogledu imovine su bila usmerena isključivo na ostvarivanje zakonskih naslednih prava koje moj svekar meni i mojoj i Vidojevoj ćerki nažalost grubo uskraćuje, što se i vidi iz njegove izjave koju ste objavili. Otac moga supruga nije njegov zakonski naslednik te nema nikakva prava da raspolaže Vidojevom imovinom koju je neosnovano prisvojio", izjavila je Nikolina Pišek.

Vidoje je iznenada preminuo u 44. godini, a nedavno su stigli rezultati toksikološke analize za koje je njegov otac Miša Grof rekao da su mu "sumnjivi".

