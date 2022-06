ŠOK! KOLEGINICA OPTUŽILA TEU DA JOJ JE UKRALA SPOT! Novi estradni rat na pomolu - "Ispričala sam jednoj osobi"

Indi Aradinović optužilaje kolegincu Teu Tairović da joj je ukrala ideju za spot.

Izvor: HYPE TV/Screenshot

U jeku skandala oko pesme "Provereno" koja se našla na albumu Milice Pavlović, a Ana Nikolić je zatim otpevala na nastupu s izmenjenim tekstom i predstavila kao svoju, Indira Indi Aradinović ispričala je da joj je koleginica preotela ideju za spot.

Pevačica Indi je otkrila da je imala ideju za jedna svoj spot, ali je preduhitrila koleginica Tea Tairović.

"Ideje su čudo, ideje iscure... Jako čudna koincidencija da je Tea Tairović snimila spot koji sam ja zamislila i ispričala jednoj osobi, koja znam da nije prenela. Ideja o spotu gde su sve evropske zastave u pitanju. Dobro je odradila svoj deo posla. Očigledno da je popularna. Eto, dešava se da moje ideje neko ukrade" objasnila je Indira u emisiji "Ekskluzivno".

Indi je nedavno raskinula veridbu sa biznismenom iz Kopenhagena sa kojim je bila dve godine u vezi. Sada je progovorila o svom emotivnom životu.

"Pa nije baš da može svako da mi priđe i da me osvaja. Retko kad se desi da se zaljubim. Baš se teško zaljubljujem, ne može svako da me osvoji. A da bih bila sa nekim mora da mi se sviđa i da sam zaljubljena... Mora da me 'radi', da ima neku hemiju, neku energiju... A one kombinacije na noć, dve, tri, par sati, nisam iz tog filma", poručila je pevačica.

Velika buka podigla se oko Miličine pesme "Provereno", zaratili su Jelena Karleuša i Aca Lukas, a kolegince koje je nisu podržale otpratila je sa društvenih mreža, te su je neke od njih javno oplele po Pavlovićevoj.

Pogledajte i kako Tea Tairović pravi haos na nastupu!