ACO PEJOVIĆ JE NAJVEĆI ŠMEKER NA ESTRADI! Pevač oduševljen starijim kolegom - "Morao sam da sednem kada me je POZVAO!"

Vladan Savić istakao je koliko poštuje kolegu Acu Pejovića kojem je bio gost na koncertu.

Kako je najavio svoj dugoočekivani koncert u Beogradu, publika je razgrabila karte, a Aco Pejović odlučio je da sa fanovima svoje najveće hitove peva još dve večeri.

Nakon uspešno održana tri koncerta na Tašmajdanu, u javnosti se i dalje sumiraju utisci, kako među posetiocima, tako i među brojnim javnim ličnostima koje su ga posetile. Ipak, među zvezdama istakao se Vladan Savić, pevač iz grupe "Magla bend", koji je bio poseban gost na Pejovićevoj večeri.

Vladan je ovim povodom gostovao u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, te otkrio šta misli o starijem kolegi.

"To je prevelika čast što me je pozvao. Kada sam se čuo nešto sa Acom, on mi je rekao da budemo gosti. Ostao sa bez reči tada i morao sam da sednem. Za mene je Aco Pejović možda najveći šmeker na estradi, ali i gospodin. Ako nije najveći onda je jedan od", rekao je pevač.

Osvrnuo se i na to kako je posle nastupa morao da siđe kako bi mogao da čuje Pejovića.

"Dopada mi se on kao ličnost jako. Pored toliko kolega, a među kolegama su mu i prijatelji da pozove nas je prevelika čast. Nekako sam i taj ceo koncert tako emotivno doživeo da sam posle tog nastupa iznenađenja morao da se spustim dole i osetim to", rekao je Vladan.

Ovako je bilo na koncertu Ace Pejovića:

