BOJAN MAROVIĆ (38) IŠAO NA PRESAĐIVANJE KOSE: Oćelavio zbog stresa, pa pokazao rezultate transplantacije - drugi čovjek!

Bojan Marović otkrio pratiocima na Instagramu kako sada izgleda

Izvor: Kurir TV screenshot

Nakon godina na sceni pjevač Bojan Marović je počeo da nosi kačkete i često govorio o tome da je nezadovoljan činjenicom da je oćelavio.

"Vozim se na svirke nekim bijesnim kolima, a zapravo kad dođem kući katastrofa. Ja sam samo jurio da ne budem kod kuće, da budem sa publikom, svirao čelo jer tad ne mislim ni na šta. Kad sam završio Akademiju samo sam bacio indeks i rekao to je to, dobro sam se isplakao, jer mi je muka bilo od svega. Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više ni ne znaš gdje se budiš, koji je grad. Otišao sam da se umijem i vidio sam svoju kosu u rukama. Vidio sam dva pečata na tjemenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam", rekao je Bojan ranije u emisiji "Kec na jedanaest".

Krajem prošle godine je riješio da presadi kosu, a prvim rezultatima se pohvalio početkom godine na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/bojanmarovicofficial/screenshot

Sada svakodnevno objavljuje slike na kojima mu pratioci i dalje "čestitaju na grivi".

Pogledajte kako sada izgleda:

I kako je izgledao prije transplantacije: