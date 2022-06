SNIMAĆE SE FILM O MARINKU ROKVIĆU?! Sin Nikola otkrio ko bi dobio GLAVNU ULOGU - "To bi jedino bilo vjerodostojno!"

Nikola Rokvić progovorio o filmu posvećenom pokojnom pjevaču Marinku Rokviću.

Pjevač Nikola Rokvić koji je pre nekoliko mjeseci zajedno s porodicom pretrpio veliki gubitak, kada je preminuo njegov otac Marinko Rokvić, odlučio je da se na neko vrijeme povuče sa javne scene.

Sada je otkrio da se konačno vraća na scenu, kao i da je već ugovorio nastupe, a potom progovorio i o filmu koji bi se ticao života njegovog oca.

"Dosta se otvorilo, mislim da sam do septembra, oktobra dosta toga dogovorio, ima dosta posla", otkrio je na samom početku razgovora.

Potom je govorio i o obilasku Jerusalima:

"Sveta zemlja, toliko divnih stvari sam vidio, preporučujem svakome da barem jednom u životu posieti Jerusalim, promijenilo me je ovo putovanje, pogotovu u Jerusalim za Vaskrs da dobije taman onoliko koliko mu treba po njegovoj mjeri, a i koliko je zaslužio. Svi smo mnogo dobili i trudićemo se da zadržimo sve to", rekao je Nikola.

A na pitanje o filmu o Marinku Rokviću, ali i podjeli uloga, Nikola je iskreno ogovorio:

"Možda jednog dana, još je sve to sveže, za to treba da prođe vrijeme, a kao glavna uloga, najvjerodostnija njegovog oca je upravo on. Ja, ja smatram da bih ga dobro odglumio, moj brat bi podržao sigurno, i što se tiče i pjevanja Marinko i ja smo slični dok je Marko totalno drugačiji od nas, što je dobro", objasnio je.

Ovako su se porodica i prijatelji oprostili od slavnog pjevača:

