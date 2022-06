ONA JE PEVALJKA U POKUŠAJU! Jelena žestoko oplela po Katarini Grujić i Gobeljiću - "Našla muža da joj bude sponzor"

Bivša rijaliti učesnica Jelena Golubović odavno se povukla iz medija i odlučila da se posveti novom zanimanju - trenutno izučava psihoanalizu, pa se može reći da se vratila u studentske dane.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ipak Jelena Golubović pristala je da prokomentariše svoju nekadašnju cimerku iz rijalitija Farma Katarinu Grujić koja je nedavno izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku, fudbaleru Marku Gobeljiću.

"Katarina Grujić je jedina pevaljka zbog koje nikada nisam htjela da izađem iz sobe kad je dolazila da pjeva u Zadrugu. Ni da se pozdravim. Ostale su pjevačice, a ona je pevaljka. Ipak, ja sam toliko popularna da žurke bez mene nikad nisu bile žurke, tako da bolje da i nije dolazila tamo da pjeva", poručila je Jelena na samom početku za Kurir.

Jelena Golubović i Katarina Grujić bile su učesnice jedne sezone Farme, gde su često dolazile u sukobe i svađe.

"Katarina je u rijalitiju i sama pričala da je do pete-šeste godine živjela u jednom beogradskom naselju gdje je najjeftiniji kvadrat. Ja tamo nikad ne bih mogla da živim, ali ona je bila jako siromašna kao dijete i onda je njen otac počeo da se bavi nekim biznisom pa su se preselili. Ona je bila tako zla i zavidna da je moje firmirane stvari u Farmi bacala u kanalizaciju i septičku jamu. Stavljala mi je sa svojom ekipom živo jaje u krevet. Posle sam morala sve ručno da perem, sve mi je uništila. Iz toga mogu da zaključim da su se njena majka i otac iživljavali nad njom kad je bila mala i da je dobijala strašne batine. To zlo u njoj potiče iz teškog djetinjstva koje je imala, sve sam to naučila iz psihoanalize", rekla je Golubovićeva i prokomentarisala skandal sa svadbe Katarine Grujić kada je obezbjeđenje otjeralo prisutne medije koji su bili pozvani da isprate vjenčanje.

"Ako pozoveš novinare na svadbu i ne pojaviš se da ispoziraš i na njih pošalješ obezbjeđenje, to je nepoštovanje. Vi čekate na vrućini, a da vam ona ne da ni vodu ni posluženje, parče svadbene torte, to je dno. Ona vas je tako ponizila, vas sedmu silu, koji ste je stvorili. Ona nema ni obrazovanje ni kvalitet kao osoba. Koji hit ona ima? Zna se ko su pjevačice - Ceca, Jelena Karleuša, Lepa Brena. Ona je pevaljka u pokušaju", poručila je Jelena Golubović i prokomentarisala Kaćinog muža fudbalera Marka Gobeljića:

"Ta njihova svadba nije koštala 400.000 eura. Kakva je to svadba da to košta toliko? Je l' to bila zlatna svadba? Nije se udavala Šeron Stoun ili Naomi Kembel u Srbiji pa da toliko košta ta svadba. Ja za njega nisam čula do te svadbe. On će nestati kad završi s fudbalom, a nestaće i Katarina sad kad je više niko ne bude zvao za intervjue. Ona je sad našla muža da joj bude sponzor, ali mene ne zanima ko nju finansira".

Jelena Golubović je nedavno pokazala i kuću na planini koju je sazidala navodno za 300.000 eura!