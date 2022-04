ODREAGUJEM KAD JE NEŠTO NEPRISTOJNO I NEPRIMERENO! Snežana Đurišić o skandalu u Zvezdama Granda - podržala koleginicu!

Snežana Đurišić o situaciji sa Anastasijom Ićurup u Zvezdama Granda.

Kandidatkinja muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Anastasija Ićurup, našla se u žiži intresovanja kada je rešila da odustane od daljeg učešća zbog uvreda koje joj je uputio žiri na račun odevanja.

Nakon što se oglasila povodom ovog slučaja, mlada pevačica istakla je da da smatra da Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac i Snežana Đurišić "nisu kompetentni da je komentarišu", a sada je celu situaciju prvi put komentarisala i Snežana.

"Ja sam neko ko nikad ne komentariše stajling, zato što znam da su to mladi ljudi koji koji dolaze iz raznih krajeva i sigurno mnogi nisu ni u prilici da sebi prijušte ono što bi želeli. Ne želim nikoga da povređujem i dovodim u situaciju da se loše oseća, ali kad se dogodi da je nešto nepristojno i apsolutno neprimereno i da nema nikakvog pokrića, onda sam odreagovala i podržala Anu i rekla svoje mišljenje", objašnjava pevačica i dodaje:

"Mislim da je to dovoljno. Vidim da se to nešto provlači kroz portale, ali ne znam čemu to, svi znaju da na kraju krajeva to ničem ne vodi. Ono što vredi ostaće, a ono što ne vredi ne vredi, pa ne znam šta da se uradi", rekla je za "Grand news".

Ovako je Anastasija izgledala na svom poslednjem nastupu: