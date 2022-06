Milica Pavlović otkrila da je godinu i po dana bila u vezi sa Nikolasom

Izvor: Milica Pavlović, MONDO

Atraktivna pjevačica Milica Pavlović prošle godine je uslikana u društvu Nikolasa Saveljića, sina fudbalera Niše Saveljića, što je odmah svima bio povod da ga proglase njenim dečkom.

Par je viđen i u Beogradu i u Crnoj Gori, ali Milica nikada nije željela da potvrdi navode da su u romantičnoj vezi. Do sad!

Milica je gostujući u emisiji Ognjena Amidžića ispričala sve o Nikolasu.

"Ako neko bude poslao ovaj snimak Nikolasu ispašće mu telefon iz ruku, a evo i zašto. Uvijek sam se trudila da u fokus stavljam rad i pjesme, i iako sam mislila da neću reći - da, ja jesam bila u vezi sa Nikolasom", rekla je Milica i nastavila:

TAČNO JE! 7 GODINA JE MLAĐI OD MENE I KRILI SMO SE U STANU! Milica Pavlović konačno priznala vezu sa Saveljićem!

"Ne znam što sam to krila, kao da sam se zabavljala sa oženjenim ili sa serijskim ubicom. Bili smo zajedno godinu i po dana, on živi u Americi, igra vaterpolo, malo nas je usporila ta prepreka… ne možeš ni da putuješ korona je, a onda kad dođe vičem 'ej u Crnoj Gori ćemo se naći'. Paparacima se posrećilo kada su nas uhvatili", rekla je pjevačica i opisala kako su se krili i viđali.

"Krijemo se, viđamo se u stanu, kad odemo na Kalemegdan ja stavljam kapuljaču... jadan dečko sa mnom! Nikolas je mlađi od mene 7,8 godina, on je vaspitan dečko, dobar dečko. Upoznala sam mu mamu i sestru i zvali su me svi kada mi se desilo ovo s bakom. Žao mi je, ali krili smo se jer smo se tek upoznavali. Vidimo primjere javnih ličnosti koje eksponiraju veze kako se to upropasti. Zamisli dečko koji studira u inostranstvu i radi, da ja izađem i kažem ovo je moj dečko?!".