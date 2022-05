PUSTITE ME DA NAUČIM DA ŽIVIM SA TIM! Milica Pavlović slomljena nakon smrti bake - "Samo me ništa nemojte pitati!"

Milica Pavlović teško je podnela smrt bake koja ju je odgajila.

Izvor: TV Prva / screenshot

Baka Milice Pavlović, Rada, izgubila je životnu bitku, a pevačica se potresnom porukom oprostila od najveće životne podrške.

Milici je deka preminuo pre godinu i po dana, a pevačica je preselila baku iz porodične kuće u Bunibrodu u gerontološki centar u Beogradu. Za nju je uvek govorila da joj je najvoljenije biće, ali, nažalost, izgubila ju je.

Sada se ponovo oglasila i tužnom porukom zamolila sve da imaju razumevanja za njenu bol i puste je da nauči da se sa njom nosi.

"Život zaista piše romane, a ja sam do sada u više navrata imala situacije koje su mi za samo jedan tren kompletan život okrenule naopačke. Za godinu i po dana sam ostala bez ljudi koji su bili moja porodica, moj dom, moj tim. U novembru 2020. godine je otišao moj Dude, a danas isti scenario, isti ljudi, samo odlazi i moja Rada. I sada imam dva anđelčića na ramenu", napisala je Milica, pa dodala:

"Sa jedne strane si ti, a sa druge moj Dude. I od sutra, zajedno, pišemo nove pobede. Jer, mi smo i dalje tim. Pevamo, igramo, slavimo život. I imam jednu malu molbu za sve ljude koji me poznaju, vole, podržavaju, sreću... Samo me ništa nemojte pitati. Pustite me da naučim da živim sa ovom situacijom na svoj način. A ova bol... Uspeću valjda vremenom nekako da je pripitomim. Bar se nadam da hoću. Moram."