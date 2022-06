ZAVIRITE U JAHTU OD 6.000.000 €! Brena i Boba uživaju u luksuzu - 6 spavaćih soba, brendirani peškiri, mermerni sto...

Pevačica lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović uživaju u luksuzu, a proslog leta su se baškarili u svojoj novoj jahti.

Kako su tada mediji pisali Lepa Brena i Boba su za luksuznu jahtu dali 6.000.000 evra, a pevačica je otkrila da poseduje čak 6 spavaćih soba.

Jednom prilikom Brenina prijateljica Mirjana Antonović koja je objavila da je sud doneo presudu da je Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina, pokazala je delove unutrašnjosti luksuznog plovila.

"Par sličica sa Brenine i Bobine jahte. Šteta što sam bila malo bolesna pa nisam mogla u potpunosti da uživam", napisala je Mirjana, pokazavši sav luksuz.

Dnevni boravak je prostran, sa velikim televizorom, a na mermernom stolu, sem poslastica i voća, vidi se i novčanik pun evrića. Jedna od spavaćih soba imala ima čak i svoje kupatilo, a vodilo se o svakom detalju pa su i peškiri brendirani i u nijansi pločica.

"Pa to je jedan lep brodić od nekih 100 fita, sa pet, šest spavaćih soba. Nije to bio poklon samo za naše duše. Želeli smo sebi da priuštimo nešto jer je bila specifična situacija. Nismo mogli da se družimo, mogli smo samo da plovimo. Tako da sam bar imala godinu dana pauze i odmora da prođem ono što sam celog života zaista želela, da plovim i da sam na vodi. Obožavam more i vodu. A volim i brodove. Naravno da nisam stigla da obiđem sve što sam želela", rekla je Brena u ranijem intervjuu.

Brena je bila velika podrška Mirjani tokom suđenja s Miroslavom Ilićem oko utvrđivanja očinstva nad Devinom, a otkrila je i zašto je svedočila protiv kolege.