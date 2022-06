LINČUJU GA I GOVORE DA JE NASILNIK, A ONA GA BRANI! STANIJA ŠOKIRALA U EMISIJI: "Uvek sam uz prijatelja, čak i da UBIJE"

Stanija je prokomentarisala odnos Marka i trudne Viki, te iznenadila onim što je izjavila u njegovu korist.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Offical/RED TV

Stanija Dobrojević je pre dve večeri ishvalila Marka Osmakčića u emisiji "Amidži šou" navodeći da je uvek bio na njenoj strani, da lepo izgleda i da ga potpuno podržava, nakon čega je prokomentarisala i njegov odnos s Viktorijom Mitrović.

Marko i Viki su saznali da će dobiti bebu i razmišljaju koju će odluku doneti s obzirom na skandalozan odnos kakav imaju i kakav su imali svih prethodnih devet meseci, a omogućen im je čak i razgovor sa psihologom.

"Ovo je jako osetljiva tema, ne dajem sebi mnogo za pravo da komenatrišem, trudnoća nije mala stvar, njima se sada dešava život. Trebalo je da pazi, meni je ovo jako strašno. Ne može samo ona da bude kriva. Nek im je Bog u pomoći", rekla je Stanija.

"On je ostao lojalan drug i prijatelj, onda sam i ja tri puta bolja... Ako si mi ti prijatelj, a ubio si čoveka, ja bih uvek stala uz tebe. Linčuju ga i pitaju me zašto imam lepu reč za nasilnika. Ovo jesu strašne stvari što se dešavaju tamo, ali ja ću uvek imati lepu reč za njega. Vraćam istom merom, uvek je imao lepu reč za mene. Mi smo super funkcionisali, on se u najboljem svetlu pokazao dok se družio sa mnom", istakla je Stanija u emisiji "Pitam za druga" na RED TV.

"Da sam ja ostala tamo i da se družio sa mnom, ja bih izvukla samo najbolje iz njega, jer ja sam taj tip žene, koja izvlači najbolje iz tebe, dajem vetar u leđa i izvlačim maksimum. On se ponašao džentlmenski dok se družio sa mnom", ostala je pri svom stavu Stanija Dobrojević, koja se nedavno pomirila i sa Tamarom Đurić, a bliska je i sa Majom Marinković.

Po povratku iz Amerike otkrila je da je ponovo sama, odnosno da je raskinula trogodišnju vezu s Markom Markovićem, a kao razlog navela je da je daljina učinila svoje.