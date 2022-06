DARKO LAZIĆ MENJA KRV?! Priča se da će dati PAPRENU sumu za ovaj tretman - "Bilo mu je SULUDO, sada je pristao"

Pevač Darko Lazić jedva je izvukao živu glavu 23. oktobra 2018. godine, nakon teške nesreće koju je imao na putu Subotište-Brestač, a posle oporavka usledili su novi skandali.

Nakon teškog oporavka Darko Lazić je nastavio s prekršajima, tako su usledile brojne kazne na prekoračenje brzine, nepropisno parkiranje, a 2020. godine priveden jer je vozio bez vozačke dozvole, plus - tokom zabrane kretanja, odnosno policijskog časa.

Poslednji u nizu prekršaja je bio kada ga je policija privela zbog niza saobraćajnih prekršaja, kod sebe nije imao vozačku dozvolu za koju je tvrdio da poseduje, ali je nije poneo, dok su droga i alko test bili pozitivni. Kako je naveo kasnije alkoholom je utapao tugu zbog raskida s devojkom Barabarom Bobak. Kako bi živeo nekim mirnijim životom, Darko je, na nagovor prijatelja, navodno rešio da promeni krv u Švajcarskoj, gde su već išli neki pevači.

"Darko je rešio da se promeni i to sada želi svima da dokaže, pa je nakon što je pričao sa majkom Brankom, rešio da ode u Švajcarsku da mu promene krv. Tako misli da će svojoj porodici, ali i svima ostalima dokazati da se opametio. Pokojni tata i njegova majka su nakon što je on imao nesreću pre četiri godine hteli da mu menjaju krv, ali on tada nije pristao jer je ta metoda mnogo skupa. Sada se sam odlučio na taj korak, time će da svoj organizam dovede u red i nadamo se da više neće da konzumira ni alkohol, a drogu više nikada. Njegova majka Branka je bila presrećna kada joj je rekao da želi to da uradi", ispričao je izvor blizak Darku za Star i dodao:

"On je mnogo dobar momak, ali za sebe ne valja, zato je sada rešio da se promeni i da bude primer ćerki i sinu koji ga obožavaju. Prijatelji iz Švajcarske su mu našli privatnu kliniku u kojoj može da se podvrgne tretmanu promene krvi. Moraće da ode tamo na preglede i analize i onda će lekari odlučiti kakav će proces biti i koliko će trajati. To košta oko 25.000 evra, jer će nakon primanja nove krvi morati da leži u toj privatnoj klinici. Sećam se da je on kada je doživeo nesreću pre četiri godine pričao sa pokojnim Džejom koji mu je tada rekao baš za tu kliniku u Švajcarskoj i posavetovao ga da ide da promeni krv, ali njemu je to tada bilo suludo, pa je odbio da posluša Džeja".

Darko nakon što je izašao iz pritvora:

