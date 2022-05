OSTAVIO ŽENU I VERENICU I SMUVAO INFLUENSERKU IZ ŠAPCA?! Milica smršala 70 KILA u inat bivšem - pevač bacio oko na nju!

Milica se pre nekoliko meseci prvi put pojavila u medijima kada je izašla sa svojom pričom o gojaznosti

Pevač Darko Lazić koji je nedavno raskinuo veridbu s pevačicom Barbarom Bobak, navodno se zainteresovao za influenserku Milicu Đukanović.

Pevač je upoznao Milicu u Šapcu, nakon čega su krenula nagađanja da su zajedno.

Milica se pre nekoliko meseci prvi put pojavila u medijima kada je izašla sa svojom pričom o gojaznosti. Ona je u jednom trenutku života dostigla do 136 kilograma, a za samo devet meseci uspela je da povrati staru kilažu i smrša čak 70 kilograma.

Ovako je nekada izgledala:

"Jako mi je drago da su se i devojke i muškarci zainteresovali za mene tj. za moju životnu priču koju par dana unazad objavljujem na TikTok-u u vezi gubitka kilograma, ali i u vezi sa raskidom koji se desio mesec dana pred svadbu, što nije svakodnevnica. Naravno da je to ljude fasciniralo, prvo moj ogroman gubitak kilograma za kratak period, a samim tim i ta moja motivacija i inat", pričala je Milica i otkrila da se ugojila zbog stresa koji je usledio zbog problema u vezi sa tadašnjim dečkom.

"Ja sam njega upoznala 2017. godine i to je bukvalno bila ljubav na prvi pogled. Kad sam ga videla, rekla da je to - to, sa tadašnjih 65 kilograma i izgledom u punom sjaju, što bi se reklo. Međutim, kroz vezu kreću problemi koji su meni smetali, ali ja sam tada, u tom trenutku, njega toliko volela, da nisam mogla da ga ostavim tj. nisam ni želela da ga ostavim. Htela sam da mu budem podrška u svakom smislu, da prebrodimo taj problem", otkrila je Milica i dodala:

"Međutim, problemi su se gomilali, a ja sam bila sve nezadovoljnija, tako da sam ja zapostavila sebe u svakom smislu, i psihičkom i fizičkom. Svu svoju snagu sam usmerila samo na njega. Od nemoći sam se prepustila svojim starim navikama, nažalost, mom smrtnom neprijatelju - hrani. Toliko da sa svojih idealnih 65 sam dogurala na 136 kilograma, s tim da sam ja imala i više kilograma jer sam na vagu stala tek posle dve nedelje od započete zdrave ishrane", objasnila je influenserka.

I Darko je prošao kroz isto kada je borba sa kilogramima u pitanju. Folker se podvrgao operaciji želuca kako bi skinuo višak kilograma. On je, kako je ispričao, uz pomoć posebnog režima ishrane uspeo da smrša 109 kilograma.

Ovako je Darko izgledao pre operacije: