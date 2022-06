PEVAČICA "ISPLIVALA" POSLE 30 GODINA! Žarila i palila, evo kako sad izgleda i zašto svi opet pričaju o njoj! FOTO, VIDEO

Pevačica Kejt Buš je glavna tema medija posle 30 godina, a sve to zbog pesme "Running up that hill" u seriji "Stranger things"!

Izvor: YouTube/Kate Bush Music

Engleska pevačica Kejt Buš ponovo je glavna tema medija, skoro 40 godina nakon što se proslavila! Kejt je imala samo 19 godina kad je objavila pesmu "Wuthering heights" i stigla na prvo mesto top lista, kao prva osoba kojoj je to u Britaniji pošlo za rukom sa pesmom koju je lično napisala. Ljubitelji muzike osamdesetih pamte njene avangardne spotove i jedinstveni muzički izraz koji je inspirisao generacije umetnika nakon nje.

Izvor: YouTube/Kate Bush Music

Kejt danas ima 63 godine, i vrlo retko se pojavljuje u javnosti. Objavljuje nove pesme ali uglavnom ne snima ni spotove, intervjue ne daje godinama unazad... Njeni poslednji snimci nastali su početkom devedesetih. Ali se sada oglasila i to zbog serije "Stranger things" u kojoj igra i Nikola Đuričko, a pesma Bušove je ključna za razvoj dešavanja! U pitanju je hit "Running up that hill" koji su obradili mnogi bendovi i pevači!Pogledajte slike Kejt Buš nekad i sad!

Poslušajte pesmu, ako još uvek niste gledali seriju, pažnja, slede spojleri koji objašnjavaju zašto je toliko važna!

Kejt Buš - "Running up that hill" Izvor: YouTube/Kate Bush Music

Pesma Kejt Buš je jedino što može malu Maks da spase Vekninog uticaja kada je uvuče u mračni "naopaki" svet. Ovaj neobični efekat muzike smo otkrili u prvom delu serije koji je izašao krajem maja, a drugi deo četvrte sezone "Stranger things" čeka nas 1. jula. Pogledajte tu scenu!

Maks i "Running up that hill" u seriji "Stranger things" Izvor: YouTube/Still watching Netflix

Pogledajte i koliko se promenila glumica Mili Bobi Braun, koja u seriji igra Eleven - danas ima 18 godina i ne biste je prepoznali!