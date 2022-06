RODITELJI BILI U KREDITIMA DO GUŠE, ZAVRŠILA KOD PSIHIJATRA: Aleksandra prvi put o najtežim trenucima

Iako ne voli da priča o privatnom životu, Aleksandra Mladenović je otvorila dušu i otkrila da joj godinama nije bilo lako.

Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_

Pjevačica Aleksandra Mladenović je karijeru započela u Zvezdama Granda, a tokom iste imala je teške periode koje je uspijevala da prebrodi. Iako je bilo teško i pomišljala je i da odustane, danas je srećna što to nije učinila. Prvi put je otvorila dušu i otkrila nepoznate detalje o privatnom životu, o kojem ne voli da priča.

"Kada sam se takmičila u Zvezdama Granda, sa svakim učesnikom išli su navijači autobusima. Moji roditelji nisu bili finansijski dobrostojeći da to sve obezbijede. Oni su sami vidjeli da ću se ja osjećati loše i da ću biti nesigurna ako nema nikoga tu uz mene, da me podrže ljudi iz mog mjesta, pa su dizali kredite da bi platili te autobuse i navijače da idu sa mnom i podrže me. Bili su u kreditima do guše, samo da bi meni pomogli da se ostvarim kao pjevačica", prisjeća se Aleksandra, koja je tokom karijere dobijala ružne komentare i od kolega.

Talenat je, kako kaže, naslijedila od ujaka i kao početnik doživljavala je nervne slomove dok se takmičila u Grandu.

"Doživljavala sam anksiozne napade i nervne slomove, jer sam ispadala uvijek pred samo finale. Bila sam ljuta najviše na sebe, jer sam bila mlada i nezrela, nisam shvatala da posle tog takmičenja počinju nastupi i pjesme. Šarala sam u repertoaru, nisam se još pronašla, miješala sam zabavnjake i narodnjake. Sve to zajedno nije se pokazalo dobrim", priznala je Aleksandra, koja je u jednom momentu čak pomišljala da odustane od karijere.

"Zbog tih loših komentara pala sam u tešku depresiju, toliko da nisam htjela da izlazim iz kuće. Najviše su me pogađali komentari o mom izgledu. Govorili su mi da sam naduvena kao bumbar, da sam ovakva, onakva. Toliko mi je bilo teško da sam u jednom momentu rekla neću više da pjevam, pa onda kažem: 'Koliko si se mučila, trudila, da bi odustala zbog nekih ko zna kakvih koji sjede za tim tastaturama i pišu svašta'. Čak je došlo do toga da sam potražila pomoć psihijatra, gdje sam naučila da volim sebe da bi me i drugi voljeli. Kakva god da sam, sebi sam najljepša", poručila je pjevačica, koja je odnedavno u vezi sa kolegom Isakom Šabanovićem i ne krije da ga voli.

"Dugo sam krila privatni život, jer sam u prvi plan gurala svoj talenat, pjesmu. Smatram da ljude ne treba da zanima ko je s kim. Emocija i hemija između Isaka i mene nije mogla da se sakrije, a nismo bilo za to da se objelodani. Moje komšije su ga stalno viđale, pa su mislile da snimamo duet, ja im kažem 'pa ne snimamo duet u sobi'. Isak je pažljiv dečko, ja sam mu rekla: 'Kad izađemo, ti si Isak, ja Aleksandra, kod kuće smo najobičniji par'. On još ne može da dođe sebi, jer me do juče gledao na TV, sad ležim pored njega. Nikad ga ne bih ponizila, pošto ga mnogo volim."

"Ništa ne planiram, sve ide spontano, spotove planiram, ali ostale stvari ne. Mnogo nastupa imam, želim da se odmorim, iscrpljena sam, ali opet, na nastupu se to ne vidi. Ja tu dobijem snagu, pa kukam kad prođe. Kad vidim prepun klub, srce mi je puno i zaboravim na sve. Još odavno mi je proradio majčinski instinkt, tako da bih voljela da se ostvarim kao majka. Ako ne s Isakom, onda s nekim drugim, to bi me baš preporodilo. To je, trenutno, moja najveća želja", iskrena je Aleksandra Mladenović.

