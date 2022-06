NEMAMO NIKOGA DA ČUVA DECU SAT, DVA: Mirka Vasiljević o čestim selidbama i životu "u koferima" - Nije to tvoja zemlja...

Mirka Vasiljević otvorila je dušu o životu van Srbije i otkrila kako se snalazi sa četvoro dece.

Izvor: PRINTSCREEN/YOUTUBE NOVA S

Glumica Mirka Vasiljević ponosna je majka četvoro dece, a izgledom ne prestaje da oduševljava iz godine u godinu. Zbog angažmana svog nevenčanog supruga, fudbalera Vujadina Savića, često se seli s decom i promenila je razne zemlje, pa zna da kaže da "živi u koferima".

Koliko to ima prednosti, ima i mana, ali glumica je na sve to već navikla i odlično se snalazi.

"Moj život je u koferima. U koferima je od moje devetnaeste godine. Ali, još koju godinu samo, to je to. Nije mi to naporno. Šta da radimo, to je naš život. Mi tako funkcionišemo. To je za dobrobit porodice. To je Vujadinov posao, mi smo tu da ga podržimo, da ga ispratimo", rekla je Mirka, koja je priznala da je zbog dece i selidbi zapostavila treniranje.

"Treniraju mi najviše živce! (smeh) Treninge sam malo zapostavila. Sa bebom je to sad malo... Nije nemoguće, naravno, kada se čovek dobro organizuje, ali u inostranstvu smo potpuno sami s decom, nemamo nikakvu pomoć. Nemamo ni bake, ni deke, ni rođake,nikoga ko može da bude sat, dva, tri s decom. Tamo ne stižem to, ovde sam stizala", izjavila je Mirka, koja sve postiže, pa i kućne poslove:

"Često se vraćam u Srbiju, ne 'puca' me nostalgija. Ima prednosti život u inostranstvu, recimo upoznavanje nove kulture, novog jezika, novi kontakti, ljudi... To je veliko bogatstvo. Promena jako prija, odgovara. E, druga stvar je što ne možete da 'pustite korene', to nije tvoja zemlja, tu ste privremeno", objasnila je Mirka Vasiljević.

Mirka i Vujadin su posle dva dečaka, Mihajla i Andreja, i devojčice Adrijane, u oktobru dobili drugu ćerkicu kojoj su dali ime Anika.

Pogledajte i kako je lepa glumica izgledala u četvrtoj trudnoći: