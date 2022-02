PRIZNALA DA JE NA POČETKU VEZE NAPRAVILA VELIKU GREŠKU: Mirka progovorila o odnosu s Vujadinom - On je TIPIČNI BALKANAC!

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić odrastali su i sazrevali zajedno.

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić, iako još uvek nisu venčani, uživaju u stabilnom porodičnom životu uprkos ranijim pisanjima da je njihov odnos u krizi. Nedavno su četvrti put postali roditelji, a Mirka je najavila i povratak u Srbiju zbog isteka Vujadinovog ugovora na Kipru.

Mirka se sa decom selila puno puta i najbliži joj nisu pri ruci, pa se uglavnom sama snalazi oko svih obaveza, a to joj odlično ide.

O tome kako stvari stoje u njihovom porodičnom domu i da li ima pomoć od Vujadina, govorila je i glumica.

"On je tipični Balkanac koji poslove deli na muške i ženske. Odrastali smo zajedno i znam koliko može. Isto to on zna za mene, što je možda bila moja greška na početku veze, jer sam pokazala šta sve mogu sama. Razgovorom sve rešavamo. Kaže mi: 'Samo reci šta treba, tu sam' i uradi sve. Kada smo u inostranstvu, trudim se da mu dozvolim da ima mir, jer mi živimo od njegovog sporta. On ima teret izdržavanja svih nas, da mora da bude zdrav kako bi bio na terenu, jer je to bitno za profesionalni fudbal", izjavila je Mirka za Gloriju.

