NEVEROVATNA SLIČNOST JANE I NJENOG BRATA! Uz njegovu pomoć je IZGRADILA KARIJERU, a ovako on izgleda - IDENTIČNI SU!

Ovako izgleda brat Jane Todorović.

Izvor: Instagram/janavip2011

Iako važi za nekoga ko je vrlo aktivan na društvenim mežama, Jana Todorovi retko kada sa pratiocima deli svoje privatne trenutke, naročito članove svoje porodice.

Ipak, sada je napravila presedan! Povod je bio rođendan njenog brata Dejana, kojem je javno čestitala rođendan, a na fotki se našla i sestra Danijela. Odmah su usledili komentari koliko svi liče, a najviše Jana i njen brat.

"Našem bratu srećan rođendan", napisala je pevačica.

Izvor: Instagram/janavip2011/screenshot

Jana je ranije za medije pričala kako je prve muzičke korake načinila uz pomoć svog brata Dejana.

"Svi su bili u čudu kako žensko dete da uđe tako rano u kafanu, ja to tada nisam razumela, ali mojih roditeljima nije bilo lako. Tata nas je vozio na sve nastupe. Dovoljno mi je bilo da mi tata da za jednu pljeskavicu. Honorar ne znam koliki je bio, ali negde oko 10 maraka, to je danas oko 5 evra. U to vreme je moj brat krio novac, nikome to nije dao, kada zafali ja sam tražila od njega", ispričala je Jana svojevremeno za "Kurir".

