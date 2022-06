ANDREANA ČEKIĆ NA SUDU ZBOG HITA "CIPELE" - Autor pjesme stigao, a evo šta će biti ako se pjevačica NE POJAVI (VIDEO)

Autor velikog hita "Cipele" koji je u originalu otpjevala Andreana Čekić, Saša Lazić podnio je protiv pjevačice tužbu za uvredu časti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Saša Lazić se pojavio u Drugom osnovnom sudu u Beogradu na zakazanom ročištu, dok pjevačica Andreana Čekić još uvijek nije stigla. Lazić je tužio pjevačicu zbog mnogobrojnih izjava za medije, koje je dala o njemu u pretodnih godinu dana, ali i zato što je pozivala mnoge svoje kolege da više ne kupuju pjesme od Saše.

Kako prenosi "Kurir", Adreana se na prva dva ročišta nije pojavila, ovo je treće. Ako se ne pojavi i ne opravda izostanak biće sankcionisana jer ona danas treba da da izjavu.

Pjesma "Cipele" koju je Andreana Čekić otpjevala sa Emirom Đulovićem bila je dugo najveći hit, ali ona više ne postoji na Jutjubu. Autor pjesme Saša Lazić tužio je pjevačicu i potražuje 50.000 eura koliko smatra da mu pripada od pregleda na Jutjubu, a prije skidanja bilo ih je čak 90.000.000.

Pogledajte 01:13 STIGAO Saša Lazić tuži Andreanu Čekić zbog pesme Cipele Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Ta pjesma je bila na Grandovom kanalu, dok sam ja bila pod ugovorom sa 'Grandom'. Poslije toga je ta pjesma uklonjena, kanal je ugašen, ja imam novi kanal i ta pjesma ne postoji na mom kanalu. Ja sam smatrala da će pjesma biti na kanalu Saše Lazića. On je zahtijevao od mene da mu dam novac od pregleda, ali ja to nisam mogla jer ja u to nisam imala uvid", rekla je Andreana jednom prilikom u Amidži šou i dodala:

"Sad smo na sudu, sve će izaći na vidjelo. Jako mi je žao što je Saša postao takav čovjek. Kad me je zvao, rekla sam mu da ide u 'Grand' i da tamo traži pare. Sve i da je htio nije mogao da udari na 'Grand', pa je tužio mene. A tužio me je za duševni bol.Nije mogao da jede i spava kad je ta pjesma sa 100 miliona pregleda skinuta sa Grandovog kanala".

Andreana je istakla i da joj je žao što je sada Emir Đulović izbjegava.

Vidi opis ANDREANA ČEKIĆ NA SUDU ZBOG HITA "CIPELE" - Autor pjesme stigao, a evo šta će biti ako se pjevačica NE POJAVI (VIDEO) Andreana Čekić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/andreanacekic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/andreanacekic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 10 10 / 10

Andreana Čekić je bila kuma na građanskom vjenčanju Katarine Grujuć i Marka Gobeljića 30. avusta 2021, a par danas pravi veliku svadbu i crkveno venčanje, a otkriveni su i svi detalji gala proslave.

Pogledajte kako je okićena luks vila Katarine grujić pred gala svadbu!