IZGUBILA SAM BEBU, DOKTORKA MI JE SPASILA ŽIVOT! Tijana Dapčević o traumi koju su ona i suprug prošli: To je bio PAKAO!

Tijana Dapčević već dugi niz godina je u srećnom braku sa suprugom Milanom sa kojim je dobila svoje najveće blago u životu - sina Vuka.

Pevačica Tijana Dapčević je pre Vuka imala jedan pobačaj, a sada je prvi put u emotivnoj ispovesti progovorila o traumi kroz koju su ona i suprug prošli.

"Pre nego što sam ostala u drugom stanju s Vukom, imala sam pobačaj. U devetoj nedelji trudnoće izgubila sam bebu! Toliko sam želela da zatrudnim, i kad se to konačno desilo, bila sam presrećna. A onda mi se ceo svet srušio! Bilo mi je mnogo teško. Za Milana i mene to je bila najveća trauma koju smo ikad doživeli. Imala sam sreću što sam tada naletela na doktorku koja mi je spasla život! I ne samo što me je lečila već mi je bila i psihička podrška. Rekla mi je: 'Samo se opusti i za godinu dana ćeš imati bebu!' Tako je i bilo", ispričala je Tijana i istakla da je ovaj tragičan događaj očvrsnuo Milanovu i njenu ljubav.

"Kad sam izgubila bebu, prolazili smo kroz pakao, ali nismo ni pomislili da se rastanemo. To nas je ojačalo. Milan je uvek bio uz mene, pa i u tim najtežim trenucima".

Pevačica veruje da ju je zbog patnje kroz koju je prošla Bog nagradio tako što joj je ispunio najveću želju, a to je da dobije sina:

"Oduvek sam govorila da ću da rodim muško dete, majčinog sina, koji će da liči na mene. To je Vuk! Zaista je isti ja, samo je građen na oca. Doduše, na Milana je i tvrdoglav i uporan. Nikad se nisam pokajala što imam samo jedno dete, Vuk mi vredi za desetoro. Milan i ja smo bili sedam godina u braku, proputovali smo ceo svet i poželeli bebu. Prvu bebu sam pobacila, a onda nisam uspevala da zatrudnim prirodnim putem. Rekla sam mu: "Ako ne ostanem trudna do septembra, idem na vantelesnu oplodnju!" Te 2007. godine moja sestra Tamara Todevska predstavljala je Makedoniju na Pesmi Evrovizije, a ja sam joj radila medija plan. Bila sam koncentrisana na to, nisam razmišljala o detetu i baš tad sam zatrudnela", ispričala se pevačica.

Tijana i Milan upoznali su se na košarkaškoj utakmici u Somboru, a nakon samo 15 dana zabavljanja počeli su da žive zajedno.

"Upoznala sam ga u Somboru na košarkaškoj utakmici. Jedva sam čekala kraj, bilo mi je dosadno, sve dok nisam ugledala Milana. Odmah mi je zapao za oko! Nakon deset dana uspela sam da ga upoznam, a posle 15 dana smo se smuvali i odmah počeli da živimo zajedno u Somboru. Milan je uvideo da mi je naporno da zbog posla svaki dan putujem za Beograd, pa smo se dogovorili da se preselimo. Evo, već 22 godine živimo zajedno u glavnom gradu Srbije", rekla je Tijana.

Ljubav na prvi pogled zasenili su skandali. Mediji su nekoliko puta pisali da se par razvodi zbog prevare.

"Pisalo se da me je Milan varao, ali nisam demantovala jer nas tako nešto ne zanima. Niti je on mene varao, niti sam ja njega! Sve ove godine nisam pogledala drugog muškarca, jer u mom mužu imam sve! To je bila i ostala ljubav na prvi pogled. Možda sam ga prevarila sa Džonijem Depom, Metjuom Mekonahijem, Bredlijem Kuperom, ali u mislima...", rekla Dapčevićeva.

