KAŽEM TO JASNO I GLASNO! Tijana Dapčević jednu koleginicu nije mogla da "svari", a sad je njen NAJVEĆI FAN - Opčinila me

Tijana Dapčević nema dlake na jeziku, pa je priznala da joj se rad njene koleginice nije dopadao, sve do jednog momenta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijana Dapčević poslednjih meseci izgleda bolje nego ikad. Već godinama je na muzičkoj sceni i važi za jednu od najkvalitetnijih pevačica, a kada je u pitanju današnja muzička scena, priznaje da joj se ne dopadaju novi trendovi.

"Za 98 odsto novih izvođača koji žare i pale po Jutjubu i koju deca nažalost izuzetno prate, realno ti treba 'Google translate'. I onda kada uđeš da prevedeš i vidiš o čemu se tu zapravo peva, onda vidiš da ti to nije ni trebalo. Vidiš omladinu koja to sluša i guta i to se menja brzinom svetlosti, klinci su navikli na hiperprodukciju i to je sve brzo, idu pesme na petnaest dana i nažalost nijedna ne ostane", smatra pevačica.

Priznala je da joj se nije dopadao rad jedne popularne kleginice, jer ga u početku nije shvatala, ali je kasnije postala njen veliki fan.

"Senidu nisam ozbiljno shvatala. Nije da nisam, znam njen opus i pre saradnji sa Jalom i Bubom, dok je radila samo u Sloveniji, drugačiji zvuk potpuno. E, onda je počela da snima to što snima... Do momenta kada je izašla pesma 'Behute'. Ta pesma me je opčinila, pomera me pesma, pa onda 'Fama', pa onda 'Jadna ja'... Tako da sam ja sad najveći fan Senide, to kažem jasno i glasno", iskrena je bila Tijana Dapčević.

Tijana se takmičila na ovogodišnjoj "Pesmi Evrovizije 22", odnosno nekadašnjoj "BeovizijI", kada se pojavila u veoma provokativnom izdanju i oduševila javnost:

