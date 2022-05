RUŠI SE KUĆA KRALJICE ROMSKE MUZIKE U KOJOJ SE DESILO JEZIVO UBISTVO! Komšije tvrde da je UKLETA, a njena priča je bolna

Vida Pavlović bila je popularna osamdesetih godina i nosila je titulu "kraljice romske muzike", a preminula je pre 17 godina.

Izvor: Printskrin, Youtube/Bot Miki

Vida je sa sobom nosila i veliki bol - nije mogla da se ostvari u ulozi majke iako je to svim srcem želela. Tu bol nikad nije krila, govorila je o tome, a najveća životna ironija je to što je dobila nadimak "Mama Vida".

Pevačica je iza sebe ostavila bogatu karijeru po kojoj ćemo je pamtiti, ali i dva propala braka. Tugu zbog toga što nije imala dece gasila je alkoholom, a na kraju joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, te je u 60. godini iznenada i umrla. Sahranjena je u Futogu.

Vida je poslednje dane provela u svojoj kući na Voždovcu, koja se našla u žiži interesovanja javnosti 2019. godine kada se u njoj odigralo monstruozno ubistvo. Kako su tada mediji pisali jedan mladić usmrtio je drugog, nakon što su pili cele noći. Kako komšije ističu pričalo se da je kuća ukleta, a sada se navodno ruši.

"Tu je bilo više naslednika, godinama već nema nikog. Koliko ja znam, oni su se sporili zbog te imovine. Desilo se i to ubistvo pre nekoliko godina, to su izdavali, koliko se sećam, živeli su neki sezonski radnici. Otkad se to desilo, svi tu kuću zaobilaze u širokom luku. Po kraju se priča da je ukleta. Trebalo je da se ruši nekoliko puta do sada, ali je to odlagano. Poslednji put u martu, sad najavljuju za leto. Tu će nići zgrada. Verovatno su rešili taj spor, pa su dobili dozvolu. Srpska posla", ispričao je jedan gospodin za Kurir stars.

Komšinica koja živi u kući prekoputa Vidine evocirala je uspomenu na pevačicu kao komšinicu.

Izvor: Printskrin, Youtube/Predrag Marković

"Tužna je Vidina sudbina. Nije sa Stevom imala dece, mnogo je zbog toga patila. Ja sam joj prva komšinica, kao što vidite, živim prekoputa nje. Viđala sam je često, bila je jako prijatna žena. Imala je probleme sa alkoholom i visokim pritiskom, nije vodila računa o sebi, zbog toga je i otišla pre vremena", prisetila se komšinica, a zatim dodala:

"Steva i ona su tu živeli godinama. Kada su se razveli, on je nastavio da tu živi sa njom u kući, ali svako u svom delu. Imali su dobru komunikaciju, nisu se svađali. To je mnogima tada bilo čudno, ali to je bila njihova odluka. Zajedno su i nastupali. Kasnije je on otišao od nje, ponovo se oženio, tako da je ona ostala na kraju sama".

Kako u ovom kraju još živi sećanje na Vidu, druga komšinica je ispričala da su kod pevačice u kuću redovno dolazile i druge legende narodne muzike, kao što su pokojni Šaban Šaulić i Cune Gojković, i da su svi u ulici imali besplatan koncert u kome su svi uživali.

"Imali su tu u kući neki klub, mislim da se zvao 'Romanitar'. Vida i Steva su vodili taj klub, bio je zatvorenog tipa i tu su se okupljali samo muzičari, za njihovu dušu. Imala sam prilike mnoge da vidim kroz prozor kada su dolazili. Sećam se pokojnih Šabana, Cuneta... Silno sam se muzike naslušala tu. Leti kad otvorim prozor, samo bruji. Pred kraj je Vidi popustio glas, mogla je da otpeva samo nekoliko pesama", prisetila se ona.

Pevačica je bila u braku sa violinistom Stevom Jovanovićem. Njihov odnos često je bio buran i nestalan, a na kraju su se i razveli ali su nastavili da žive pod istim krovom, sve dok se on nije ponovo oženio.

"Kažu ljudi da brakove održavaju deca. Nije tačno! Pravi dokaz za to je Vidin i moj brak. Nažalost, nemamo dece, ali smo već dvadeset godina zajedno. Brak održavaju ljubav i razumevanje, a kad toga nema, ne pomaže ni desetoro dece. Na sreću, moja Vida ima razumevanja i ljubavi za sve oko sebe. Mnogo smo patili što nemamo decu. Lečili smo se, i ona i ja, ali očigledno je sudbina rešila da na ne dozvoli da postanemo roditelji. Kad smo shvatili da ne možemo imati dece, poželeli smo da usvojimo. Međutim, desilo se da Vidin sestrić - Laza koga smo oduvek obožavali, ostane bez oca. Uzeli smo ga kod sebe i rastao je sa nama. Vida je prema Lazi uvek bila kao majka. Ko da ne voli tako plemenitu ženu", ispričao je Stevan jednom prilikom za medije.

Vida Pavlović u Kotežu na ekološkom protestu

Izvor: Mondo/Goran Sivački