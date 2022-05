METAK MI JE PROŠAO PORED GLAVE! Seka Aleksić o strašnoj sceni iz kafane - "Maltretirali su nas! Svašta sam prošla"

Pjevačica Seka Aleksić bila je gošća Realne priče na Kurir televiziji gdje je govorila o teškom odrastanju, suprugu Veljku, ali i neprijatnim situacijama koje je doživjela tokom duge karijere.

Seka je voditeljki Isidori Lukić otkrila koliko je ponosna na teške trenutke kroz koje je prošla sa porodicom u djetinjstvu, ali i o tome koliko je put ka slavi i uspješnoj karijeri trnovit i pun uspona i padova.

Pjevačica je otkrila i koja je najveća predrasuda u njoj.

"Sa mnom može o svemu da se priča. Ja imam temu i za prostitutku i za osobu koja ide nedeljom na liturgiju, mogu i da pričam sa mamom koja ima dvoje djece i koja je požrtvovana mama", rekla je Seka Aleksić koja je odgovora šta je sve prošla kroz i tokom estradne karijere.

"Dosta toga sam u životu proživjela. Ja pjevam od 14. godine i u kafani sam od 14. godine, a sada imam 41. Ljude dijelim samo na dobre i na loše. Svašta sam prošla. Od toga da je neko pucao, da mi je metak prošao pored glave, do toga da su nas u kafanama maltretirali da sviramo do 5 ujutru, a naše se završava u 1h. A mislim da je od mene to što jesam napravilo teško djetinjstvo", ispričala je pevačica.

