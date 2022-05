NA MENE SE NISU LEPILI SPONZORI! Seka o imanju vrednom 500.000 EVRA u Staroj Pazovi - Nemam vilu, nego MALO VEĆU KUĆU!

Pevačica progovorila o navodima da je za porodičnu kuću sa bazenom dala pola miliona evra

Izvor: Instagram/SekaAleksic

Pevačica Seka Aleksić progovorila je na temu o kojoj poslednjih dana bruje mediji.

Nedavno se govorilo o ceni kuće u kojoj živi, te su mnogi govorili o vili i vrtoglavoj sumi od pola miliona, Seka je odlučila da stavi tačku na sve spekulacije.

"Ja ne živim u vili, ja živim u kući, ovo iza mene je vila - Beli dvor, ono što je u Pazovi je kuća, malo veća. Ja mislim da sam jedna od retkih koja demantuje cifre, ja to ne volim, mislim da je nekulturno pitati koliko šta košta, a druga stvar ako sam ja svoju karijeru i život pazila i vredno radila i ako se za mene nikakvi sponzori nisu lepili, svi znate da sam sve što sam stekla stekla sama, kasnije kada sam se udala zajedno stekla sa svojim suprugom, mislim da tu nema mesta za to koliko šta košta, koliko košta to je moja lična stvar, ako sam ja to sebi priuštila", rekla je pevačica i dodala:

"Ja nikada neću reći koliko kuća košta, niti potvrditi, jer je to totalno nebitno".

Pogledajte kako izgleda kuća Seke Aleksić:

Pevačica je nedavno otkrila i da je za rođendan ove godine tražila, i dobila, kokošinjac.

Pogledajte: